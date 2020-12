Le chef de la délégation du Parlement européen représentant le parti au pouvoir en Hongrie est visé pour expulsion de son groupe politique à la législature de l’Union européenne après avoir comparé le chef du groupe à la Gestapo.

Les membres du Parti populaire européen ont appelé à un vote sur l’expulsion de Tamas Deutsch, le chef de la délégation hongroise du groupe de centre-droit.

Deutsch est un membre fondateur du parti au pouvoir de droite hongrois, Fidesz, qui appartient au Parti populaire européen.

Dans une lettre adressée lundi au leader du PPE au Parlement européen, Manfred Weber, et remise à tous les membres du groupe, les législateurs européens ont évoqué leur « consternation et impatience grandissantes (face à la) radicalisation croissante et aux abus verbaux de certains députés du Fidesz ».

Les signataires ont exigé qu’un vote sur l’expulsion de Deutsch ait lieu lors de la prochaine réunion du groupe le 9 décembre.

Weber, qui représente l’Allemagne, a critiqué la décision de la Hongrie et de la Pologne de s’opposer à l’adoption du prochain budget septennal de l’UE et du fonds de récupération des coronavirus, auxquels les deux pays s’opposent en raison d’un mécanisme dit d’État de droit qui lierait le paiement de Fonds de l’UE pour l’adhésion des pays aux normes démocratiques.

Weber avait qualifié le veto d ‘«irresponsable» et déclaré que si la liberté des médias et l’indépendance judiciaire étaient maintenues en Hongrie, les dirigeants du pays n’avaient aucune raison de craindre le mécanisme de l’état de droit.

Deutsch a déclaré la semaine dernière à deux médias hongrois que les commentaires de Weber rappelaient « la Gestapo et (la police secrète hongroise de l’époque communiste) l’AVH ».

« Si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez pas à avoir peur. Je me souviens bien que la Gestapo et l’ÁVO [AVH] avait la même devise « , a déclaré Deutsch. » C’est ce qu’ils ont dit. C’est comme si c’était l’expérience historique de ceux qui vivaient en Allemagne et en Hongrie à l’époque où ils avaient des peurs qui n’avaient rien à dissimuler.

« Manfred Weber ne dit pas la vérité car il existe des évaluations subjectives des droits de l’Union européenne qui sont conformes aux opinions politiques actuelles et déguisées en ses droits ».

Dans la lettre demandant un vote sur l’expulsion de Deutsch, les législateurs du PPE ont qualifié ses propos de « choquants et honteux ».

« Comparer notre soutien à l’état de droit avec les méthodes de la Gestapo ou stalinienne est une insulte à nous tous au sein du groupe PPE », lit-on dans la lettre.

Deutsch a déclaré mardi au journal pro-gouvernemental Magyar Nemzet que l’effort pour l’évincer du PPE était la preuve que la Hongrie doit «utiliser tous les moyens» pour interdire l’adoption du mécanisme de l’État de droit.

La délégation hongroise auprès du Parti populaire européen est également confrontée aux retombées de la nouvelle qu’un autre haut législateur avait participé à une fête de verrouillage illégale à Bruxelles. L’eurodéputé Fidesz József Szájer a démissionné dimanche après que la police a dissous une fête que les médias rapportent comme une orgie sexuelle.

Le PPE a suspendu l’adhésion du Fidesz en 2019, craignant qu’il n’érode l’état de droit en Hongrie et ne s’engage dans une rhétorique anti-Bruxelles. C’était l’un des nombreux cas où Weber et Fidesz ont verrouillé les cornes.

La première rupture majeure dans les relations entre l’homme politique bavarois et le gouvernement hongrois a été le vote sur le rapport Sargentini au Parlement européen en 2018. Après le débat sur le rapport et la discussion à huis clos du PPE, Weber a déclaré qu’il soutiendrait le rapport et, pour la première fois dans l’histoire de l’UE, lancer une procédure au titre de l’article 7 contre la Hongrie.

Dans une interview d’un week-end avec le journal belge De Standaard, Weber a déclaré que le PPE aurait déjà pris une décision sur l’expulsion de Fidesz du groupe sans la pandémie de coronavirus.