Quelques jours après que l’eurodéputé hongrois Jozsef Szajer a été critiqué pour avoir participé à une orgie de 25 personnes à Bruxelles malgré la mise en place de restrictions sur le coronavirus, Tamas Deutsch fait face à de vives critiques pour ses propos offensants envers le président du PPE, Manfred Weber .

Deutsch, qui est le chef de la délégation du Parlement européen représentant le parti au pouvoir en Hongrie, le Fidesz, et qui était également le chef de campagne de Viktor Orban, fait face à un vote des membres du Parti populaire européen (PPE) pour être expulsé du groupe de centre-droit , après avoir comparé les commentaires de Weber aux pratiques de la Gestapo.

Réagissant à la décision de la Hongrie et de la Pologne de mettre leur veto au budget à long terme et au plan de redressement du bloc sur la clause d’état de droit, Weber a déclaré que Budapest n’avait rien à craindre si la liberté des médias et l’indépendance judiciaire étaient maintenues dans le pays. S’adressant à deux médias hongrois la semaine dernière, Deutsch a déclaré que les commentaires de Weber étaient dans la même ligne que ceux de la Gestapo et de l’AVO. [AVH – Hungary’s communist era secret police] les pratiques.

«Si vous n’avez rien à cacher, vous n’avez pas à avoir peur. Je me souviens bien que la Gestapo et l’AVO avaient le même slogan », a déclaré Deutsch, incitant les membres du PPE à envoyer une lettre et à demander son expulsion du groupe, qualifiant les commentaires de« choquants et honteux », et disant que« comparer notre le soutien à l’état de droit avec des méthodes de la Gestapo ou staliniennes est une insulte pour nous tous », lit-on dans la lettre.

Vendredi, Deutsch a adressé une lettre aux membres du PPE, dans laquelle il soutenait qu’ils suivaient une «procédure double standard» en demandant son expulsion, alors qu’ils restent indifférents à toutes les insultes et «calomnies» contre le Fidesz. Les commentaires de Weber ont également amené Orban à lui adresser une lettre, dans laquelle il citait les positions du Parlement européen et de la Commission, ainsi que des gouvernements nationaux, dans ce qu’il considère comme une attaque directe contre la Hongrie. Le Premier ministre hongrois a soutenu qu’en dépit de ses commentaires neutres, Weber essayait en fait de politiser les questions d’état de droit.

«La situation est claire, cher Manfred: vous voulez modifier le statut juridique actuel afin de créer un mécanisme que vous retournez immédiatement contre la Hongrie et la Pologne… Maintenant, vous voulez que nous, Hongrois, donnions notre consentement», lit-on dans la lettre d’Orban.

Ce n’est pas la première fois que le PPE est en désaccord avec le Fidesz, mais c’est la première fois que la Hongrie voit deux de ses membres perdre leurs sièges parlementaires; D’abord Szajer, qui a remis sa démission le 29 octobre et maintenant Deutsch, qui pourrait devenir «politiquement sans-abri» si ses collègues du PPE le choisissaient.

Dans le même temps, Bruxelles envisage des moyens de contourner la Hongrie et la Pologne dans la création du programme de récupération du coronavirus de 1,8 billion d’euros, dans le but de faire pression sur les deux pays pour qu’ils abandonnent leur veto. Malgré certains signes de Varsovie, dont le Premier ministre, Jaroslaw Gowin, a déclaré que la Pologne serait prête à abandonner son veto si les dirigeants de l’UE approuvaient une déclaration explicative sur l’accès au budget et le respect de l’état de droit, la Hongrie a maintenu sa position ferme sur la question, soutenant que tout compromis «ne fonctionnera pas».