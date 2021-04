Ioannis Lagos, élu au Parlement européen en 2019 et député indépendant, a été déchu de l’immunité lundi soir, mais les résultats du vote ont été annoncés mardi.

Le ministère grec de la protection des citoyens a confirmé que Lagos avait été arrêté à son domicile à Bruxelles, en Belgique, peu de temps après la révocation du statut qui le protégeait des poursuites.

Lagos tweeté mardi: «Je suis dans une voiture de police belge … emmenée en prison.»

Les autorités belges devraient décider d’extrader le politicien vers la Grèce, où l’an dernier il a été condamné à 13 ans de prison avec d’autres membres éminents du parti Golden Dawn.

L’Aube dorée a souvent été décrite comme un mouvement d’extrême droite et néo-nazi. Fondé dans les années 1980, il a gagné le pouvoir tout au long de la crise financière grecque des années 2010, remportant des sièges au parlement du pays et devenant à un moment donné le troisième plus grand parti politique de Grèce.

En 2020, un tribunal grec a jugé que les dirigeants du parti dirigeaient effectivement une organisation criminelle responsable de multiples crimes de haine, y compris des attaques contre des migrants et des militants de gauche. Le crime le plus notoire du groupe a été le meurtre du rappeur et activiste antifasciste Pavlos Fyssas en 2013 par un membre de Golden Dawn.

