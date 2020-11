Un eurodéputé belge critique la “ pression illibérale ” de la Hongrie et de la Pologne, alors qu’Orban qualifie la proposition de budget d’inacceptable

Le député européen et ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt a critiqué la «pression illibérale» de la Hongrie et de la Pologne sur l’UE au sujet de sa clause budgétaire «État de droit», les deux États d’Europe de l’Est restant fermes sur leur veto.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a réitéré jeudi la position de son pays, déclarant qu’avec le soutien de la Pologne, son gouvernement continuera de s’opposer au projet de budget si l’UE insiste pour que les États membres respectent un état de droit obligatoire pour accéder au financement de l’Union.

La déclaration d’Orban est venue en tant que député européen influent de Verhofstadt Publié une remarque cinglante sur les réseaux sociaux, accusant la Hongrie et la Pologne d’essayer de mettre «Pression illibérale» sur l’UE afin de faire jouer l’ensemble du bloc “Par leurs règles.”

Verhofstadt a vivement critiqué Orban et sa gestion des affaires internes en Hongrie, lui demandant récemment d’assumer la responsabilité du niveau de corruption dans son propre pays.

La Hongrie se classe actuellement en tête de la liste des États membres de l’agence antifraude de l’UE dans lesquels des irrégularités avec des fonds du bloc ont été constatées entre 2015 et 2019.

Le gouvernement hongrois n’a pas répondu aux dernières critiques de Verhofstadt. Cependant, le porte-parole du Premier ministre Zoltan Kovacs séparément défendu les actions du pays pour bloquer le budget, en disant «La Hongrie et la Pologne sont une fois de plus le mouton noir de l’UE parce que nous insistons pour nous en tenir à l’accord initial sur le budget de l’UE et le fonds de relance.»

Les parties restent dans l’impasse, alors que Verhofstadt a déclaré que les députés refusaient d’édulcorer le lien entre les valeurs européennes et la réception des fonds, tandis qu’Orban a déclaré qu’il ne renoncerait pas à utiliser ce qu’il appelle un outil parfaitement légitime pour contester le budget. .

