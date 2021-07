Un étudiant vietnamien oublie d’éteindre la caméra pendant qu’il a des relations sexuelles pendant un cours en ligne

Au milieu de la pandémie de COVID-19, les gens ont eu de grandes difficultés à s’adapter au mode de vie de vivre complètement à l’intérieur. Les bureaux et les établissements d’enseignement sont devenus virtuels alors que le «travail à domicile» et les cours en ligne sont devenus la nouvelle norme. Le changement a donné naissance à des incidents hilarants et bizarres dont tous se souviendront. Plusieurs personnes à travers le monde ont fait la une des journaux pendant la nuit alors qu’elles oubliaient de fermer leur appareil photo alors qu’elles étaient engagées dans d’autres choses, comme discuter de relations, porter des vêtements, etc. Un autre incident a été signalé au Vietnam, dans lequel un étudiant universitaire a été surpris en train d’avoir des relations sexuelles avec son partenaire. lors d’un cours en ligne. Cet incident bizarre a été signalé à Ho Chi Minh-Ville au Vietnam.

Selon les médias locaux, l’étudiant a oublié de fermer son appareil photo, l’acte n’est pas passé inaperçu de son professeur et de ses camarades de classe. Et un court extrait de l’étudiant engagé dans l’acte intime a été divulgué sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Le conférencier a été choqué de voir le comportement de son étudiant. Il a dit que dans une salle de classe physique, l’étudiant avait l’habitude de s’embrasser avec sa petite amie, et maintenant dans la classe en ligne, il avait des relations sexuelles.

L’étudiant qui n’était pas au courant de la caméra, s’est rendu compte de son erreur après que son professeur lui ait crié dessus. Par conséquent, il s’est précipité pour éteindre la caméra et mettre ses vêtements. Un journal vietnamien a rapporté que l’étudiant avait envoyé une note d’excuses à son professeur et à ses autres camarades de classe pour l’incident inapproprié.

L’université a également confirmé l’incident et a rappelé aux étudiants de maintenir une discipline et un comportement appropriés tout en suivant les cours en ligne. Ils ont en outre exhorté les gens à ne plus partager la vidéo.

Cet incident nous rappelle une fille nommée Shweta, qui a créé un buzz sur les réseaux sociaux l’année dernière en février. Shweta avait laissé son micro allumé pendant un cours en ligne pendant qu’elle discutait de certains détails privés du garçon qui lui avait en fait demandé de garder le secret. Alors qu’elle continuait à parler et à répandre la fève, les autres étudiants de l’appel ont essayé de lui dire: « Shweta, ton micro est allumé. » Cette vidéo a également été divulguée sur les réseaux sociaux et Shweta est rapidement devenue un modèle de mème.

