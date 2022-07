Un étudiant ukrainien utilise un robot pour aider les personnes souffrant de stress et de stress post-traumatique

Cachée dans un abri anti-aérien en Ukraine, Iryna Parkhomchuk n’avait aucune idée de ce que l’avenir lui réservait.

“Honnêtement, c’est (une) expérience horrible … Vous ne savez pas si vous serez en vie”, a-t-elle déclaré dimanche à CTV News Channel.

Parkhomchuk passait son temps à jouer à des jeux sur son téléphone afin de se distraire de la réalité, dit-elle.

Maintenant étudiante au Canada, Parkhomchuk utilise cette expérience passée, ainsi que son expertise en robotique et en intelligence artificielle, pour aider les autres aux prises avec leurs propres problèmes de santé mentale.

Parkhomchuk est l’un des plus de 60 stagiaires ukrainiens au Canada qui participent au programme de stages de recherche Mitacs Globalink cet été.

Devant être son premier voyage dans un autre pays, l’étudiante ukrainienne en génie logiciel a postulé pour le stage canadien des mois avant que le président russe Vladimir Poutine ne lance sa guerre en Ukraine.

Grâce à son stage, Parkhomchuk a finalement atterri à l’Ontario Tech University à Oshawa, en Ontario.

Elle dit avoir parlé à l’un de ses professeurs de ce qu’elle prévoyait de faire pendant son stage et il a suggéré quelque chose autour de l’Ukraine.

Parkhomchuk dit qu’il y a de nombreux projets en cours au laboratoire qui aident les personnes ayant différents problèmes physiques, alors elle a commencé à réfléchir à la façon dont elle pourrait aider ceux qui ont des problèmes de santé mentale.

“Et j’ai commencé à y penser et j’ai rappelé mes souvenirs de mon expérience, que je cachais, je ne savais pas si je serais en vie demain et j’essaierais de me distraire avec mon téléphone”, a-t-elle déclaré.

Parkhomchuk a ensuite développé une application adaptée au robot social Zenbo pour agir comme un compagnon thérapeutique, offrant à ses utilisateurs des visuels d’espaces verts et de paysages marins, des mélodies lentes, des méditations et des exercices de respiration.

Elle dit que le robot ressemble à un gros jouet, ce qui en fait aussi quelque chose que les enfants peuvent apprécier.

Son espoir est de poursuivre ses recherches et de créer une application pour les ordinateurs portables et les appareils mobiles.

« Je suis reconnaissant à Mitacs pour son soutien à mon stage de recherche et pour l’opportunité de faire quelque chose pour appliquer la technologie de manière à aider mes compatriotes ukrainiens à se distraire des horreurs de la guerre, ou même à remonter le moral », a déclaré Parkhomchuk. dans un communiqué de presse de l’Ontario Tech University.

“En fin de compte, j’espère que les relations académiques que j’ai établies à Ontario Tech m’aideront à revenir dans cette université pour obtenir ma maîtrise et développer davantage l’application.”