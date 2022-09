Un étudiant suédois condamné à mort pour avoir tué 2 enseignants avec une hache

STOCKHOLM – Un homme de 18 ans qui a attaqué et tué deux enseignants avec une hache dans un lycée du sud de la Suède a été reconnu coupable de deux chefs de meurtre jeudi et condamné à la prison à vie.

Fabian Vidar Cederholm, qui était élève à l’école de Malmö, la troisième plus grande ville de Suède, a été arrêté peu après l’incident du 21 mars. L’accusé n’était pas connu des autorités et n’avait pas de casier judiciaire. Les deux victimes – Victoria Edström et Sara Böök – ont été retrouvées au troisième étage de l’école latine du centre-ville de Malmo 10 minutes après que la police a été alertée.