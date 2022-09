Un étudiant suédois condamné à mort pour avoir tué 2 enseignants avec une hache

STOCKHOLM (AP) – Un homme de 18 ans qui a attaqué et tué deux enseignants avec une hache dans un lycée du sud de la Suède a été reconnu coupable de deux chefs de meurtre jeudi et condamné à la prison à vie.

En Suède, cela signifie généralement un minimum de 20 à 25 ans de prison, mais cela peut être prolongé.

Fabian Vidar Cederholm, qui était élève à l’école de Malmö, la troisième plus grande ville de Suède, a été arrêté peu après l’incident du 21 mars. L’accusé n’était pas connu des autorités et n’avait pas de casier judiciaire. Les deux victimes – Victoria Edström et Sara Böök – ont été retrouvées au troisième étage de l’école latine du centre-ville de Malmo 10 minutes après que la police a été alertée.

Le tribunal de district de Malmö a suivi la ligne du procureur Johanna Liljeblad qui avait demandé que Cederholm, qui a avoué le crime, soit condamné à perpétuité. Le tribunal a déclaré que Cederholm les avait tués “en les taillant à mort avec une hache”. Le juge Johan Kvart a déclaré que Cederholm avait également utilisé un couteau.

Le tribunal a déclaré qu’il avait été condamné à la prison à vie parce que “les actes étaient particulièrement imprudents”, et a ajouté que le motif des actes violents n’a pas été entièrement clarifié.

“Ce sont deux meurtres très brutaux où les victimes ont beaucoup souffert”, a déclaré Kvart dans un communiqué.

Un avocat de l’accusé avait déclaré plus tôt aux médias suédois que les actions des accusés étaient “complètement inexplicables”.

Les élèves de l’école, qui compte environ 1 100 élèves, s’étaient réunis pour travailler sur une comédie musicale, et les élèves se sont enfermés dans les salles de classe lorsque l’attaque a commencé.

The Associated Press