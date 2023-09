Un étudiant sikh a été attaqué alors qu’il rentrait de l’école en bus à Kelowna, selon la GRC

Un étudiant sikh a été attaqué avec du gaz poivré après une altercation dans un autobus de BC Transit alors qu’il rentrait de l’école à Kelowna lundi.

La GRC de Kelowna a déclaré dans un communiqué que l’attaque s’est produite peu avant 16 heures à un arrêt d’autobus à l’intersection des chemins Rutland et Robson dans la ville d’Okanagan.

La gendarmerie affirme qu’un étudiant de 17 ans a été aspergé d’ours ou de poivre par un autre adolescent à la suite d’une altercation dans un autobus de BC Transit qui a entraîné l’ordre aux personnes impliquées de partir.

« Plusieurs déclarations de témoins ont été obtenues et l’adolescent suspect dans cet incident a déjà été identifié », peut-on lire dans une déclaration du cap. Michel Gauthier.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : L’OMS PROFONDEMENT PRÉOCCUPÉE PAR L’ATTAQUE VIOLENTE CONTRE UN ÉTUDIANT SIKH À KELOWNA L’Organisation sikh mondiale du Canada est profondément préoccupée par une violente attaque contre un élève sikh d’une école secondaire à Kelowna lundi. L’élève de onzième année a été attaqué alors qu’il circulait dans un BC Transit… pic.twitter.com/96Sz47GLBZ —@WorldSikhOrg

L’Organisation mondiale sikh du Canada a publié un communiqué condamnant l’attaque et a déclaré que l’étudiant sikh ne pouvait pas comprendre pourquoi il avait été attaqué de cette manière. Ils affirment également que la victime était un nouvel arrivant au Canada et qu’elle avait désormais peur de retourner à l’école secondaire Rutland, où il étudiait, ou de prendre les transports en commun.

Selon le WSO, deux individus ont été impliqués dans l’attaque et auraient menacé les jeunes sikhs avec un briquet alors qu’ils étaient dans le bus, filmant l’interaction avec leurs téléphones. Après que la victime se soit détournée, le WSO affirme qu’elle a reçu des coups de pied et des coups de poing devant le chauffeur du bus.

Aman Singh Hundal, vice-président de l’organisation en Colombie-Britannique, a déclaré que le chauffeur du bus avait alors dit aux agresseurs et à la victime de quitter le bus – après quoi l’incident du gaz poivré s’est produit et des passants sont intervenus.

« Nous sommes également préoccupés par le BC Transit, n’est-ce pas ? » Hundal a déclaré à CBC News : « Pourquoi l’auraient-ils déposé s’il était attaqué et battu ? Ils auraient dû expulser les deux autres personnes du bus. Pourquoi le laisseraient-ils hors du bus avec ces deux personnes seules ? »

Dans un communiqué, un porte-parole de BC Transit a déclaré que ses pensées allaient à la victime de l’agression et qu’il soutenait la police montée dans l’enquête.

Ils n’ont pas répondu directement aux allégations soulevées par Hundal concernant le chauffeur de bus qui aurait laissé échapper la victime et l’agresseur présumé, affirmant que l’enquête était active et qu’ils ne pouvaient pas commenter les détails.

« Bien que les incidents de cette nature soient rares dans les autobus et aux arrêts d’autobus de BC Transit, nous prenons très au sérieux les signalements de comportements inappropriés et illégaux dans nos systèmes et travaillons en étroite collaboration avec la police pour suivre le processus juridique de plainte », a déclaré le porte-parole.

Le conseiller municipal de Kelowna, Mohini Singh, a déclaré à CBC News que l’étudiant n’était dans la ville que depuis environ cinq mois et parlait peu anglais. Elle a qualifié l’attaque de « totalement inacceptable ».

« Il adore aller à l’école. Il a d’excellentes relations avec ses professeurs. Il n’y a aucun problème là-bas », a-t-elle déclaré. « Il est absolument traumatisé. Il est en état de choc. »

L’attaque contre un étudiant sikh s’est produite lundi à un arrêt d’autobus juste au sud de Rutland Road et Robson Road, à Kelowna, selon la GRC. (Google Maps)

Singh a déclaré qu’elle était allée rendre visite à l’adolescent et qu’il était à peine capable de lever la tête de sa poitrine et n’avait prononcé que quelques mots.

« Cela a provoqué une onde de choc dans la communauté », a déclaré le conseiller. « La communauté indo-canadienne est choquée par cela… c’est absolument méprisable. »

Il s’agit de la deuxième attaque contre un étudiant sikh dans la ville centrale de l’Intérieur cette année. Le 17 mars, l’étudiant international Gagandeep Singh a également été agressé alors qu’il quittait un autobus de BC Transit.

À l’époque, la GRC avait déclaré que les enquêteurs consultaient leur unité des crimes haineux.