La petite amie d’un étudiant en biologie humaine « intelligent et sensé » a raconté comment son visage avait « gelé » avant de s’effondrer dans une boîte de nuit et de mourir après avoir pris de la drogue, selon une enquête.

Ryan Winkler a pris une «dose fatale» de MDMA et de kétamine avec sa petite amie Rebecca Law.

Les deux hommes ont emporté les substances illicites chez eux, dans une ruelle, et pendant leur absence, un coroner a été informé.

Mais le premier cycle de l’Université de Loughborough a mal réagi et Mlle Law a été obligée de demander de l’aide lorsque son visage s’est « gelé » alors qu’ils faisaient la fête dans une boîte de nuit.

Un médecin a soigné M. Winkler et il a été emmené à l’infirmerie royale de Leicester.

Cependant, il a été déclaré mort après son arrivée aux premières heures du 21 juin de l’année dernière.

Après sa mort, la famille au cœur brisé de l’homme de 21 ans a supplié les autres de ne pas prendre de «drogues dites récréatives» car «les risques sont évidemment élevés».

Son père, Trevor Winkler, a déclaré à l’enquête que la consommation de drogue de son fils avait été un « choc ».

Témoignant au tribunal du coroner de Loughborough, il a ajouté: « Quand il vivait chez lui, il ne sortait pas faire la fête. Il n’est pas rentré ivre à la maison. Il était très intelligent et très sensé.

« Il semble juste qu’ils aimaient que la musique et (la drogue) faisait partie de cette scène. »

Mlle Law a déclaré à l’audience que les médicaments qu’ils consommaient pendant la nuit – le tranquillisant pour chevaux kétamine et deux doses de MDMA – étaient une « petite quantité par rapport à ce qu’ils avaient fait auparavant ».

Mais après leur arrivée à la discothèque Echoes à Loughborough, Miss Law a remarqué un changement chez son petit ami à 2h11.

Elle a déclaré que le club était « vraiment, vraiment chaud et emballé », ajoutant: « Ryan ne souriait pas. Son visage était figé.

Ryan était avec sa petite amie Rebecca Law. Le couple a pris les médicaments à leur domicile, dans une ruelle, et pendant leur absence, un coroner a été informé. Elle a vu son visage « gelé » et il est devenu « raide » peu de temps avant de s’effondrer

«J’essayais de lui parler mais je ne tirais pas grand-chose de lui.

M. Winkler a été soigné dans une salle de premiers soins par le médecin Nash Gooderham.

Il a décrit M. Winkler comme semi-conscient, très en sueur et «très raide».

M. Gooderham a déclaré qu’il « avait tout fait », mais a affirmé que si les organisateurs de l’événement DBE avaient fourni une radio, il aurait pu répondre plus rapidement.

M. Winkler, un étudiant de deuxième année de Folkestone, Kent, a été transporté à l’hôpital mais a été déclaré mort peu après 3h30 du matin.

Un pathologiste a confirmé qu’il était décédé des suites d’une toxicité médicamenteuse multiple.

La coroner adjointe Tanyka Rawdon a conclu que les effets combinés des médicaments avaient conduit à un arrêt cardiaque et à la mort subséquente.

Mme Rawden a déclaré qu’elle était « extrêmement préoccupée » que M. Gooderham se soit retrouvé sans accès à une radio et a ajouté qu’elle écrirait à DBE, selon la BBC.

Elle a ajouté: « Bien que je ne pense pas que cela aurait changé les choses pour Ryan, cela pourrait changer quelque chose pour quelqu’un à l’avenir. »

Après la mort de M. Winkler, sa famille a déclaré via l’université: « C’était un accident tragique à un moment de fête. Nous exhortons quiconque à ne pas prendre de soi-disant drogues récréatives car les risques sont évidemment élevés.

Miss Law a par la suite créé un site Web JustGiving en sa mémoire pour collecter des fonds pour l’Ambulance Saint-Jean.

Dans sa description, elle a écrit: « Ryan Winkler est décédé à 21 ans dans une boîte de nuit entourée de personnes qui ne savaient pas comment l’aider.

«Cette page a été créée à sa mémoire pour collecter des fonds pour l’Ambulance Saint-Jean qui propose des cours de secourisme et de sauvetage.

Miss Law s’est souvenue de lui dans un message touchant, demandant à Ryan de «veiller sur elle».

Elle a écrit: « Toutes les photos ou tous les mots du monde ne pouvaient pas représenter à quel point nous étions proches, ne pouvions même pas me brosser les dents sans que vous me serriez dans vos bras par derrière et m’embrassiez dans le dos, chaque seconde de chaque nuit, vous me teniez près de vous. corps et maintenant il y a ce grand lit vide et mes yeux ne se fermeront que pour pleurer.

« Tu me manques et tout le monde t’envoie leur amour parce que tu es la personne la plus incroyable que j’aie jamais rencontrée et que tu as clairement touché la vie de tant de personnes autour de toi.

«S’il vous plaît, veillez sur moi, je ne peux pas faire ça sans vous.

Des hommages ont également afflué pour M. Winkler, qui a travaillé dans une succursale de McDonald’s avant de commencer à l’Université de Loughborough.

Luke Mackenzie a écrit: « Je suis complètement sous le choc et je ne peux pas le croire, mais quelle personne adorable d’avoir connu et d’avoir le plaisir de travailler avec ces dernières années.

« Ou pour toutes les conversations que nous avons eues sur l’université et la science, vous étiez un gars incroyable et merci d’avoir apporté une telle positivité à tout le monde autour de vous!

«Envoi d’amour à toute votre famille et à vos proches, reposez en paix Ryan Winkler, vous nous manquerez.

Shannon Nightingale a déclaré: « Vous êtes l’une des personnes les plus gentilles que j’ai jamais rencontrées et vous étiez évidemment trop bien pour ce monde. »