UNE ÉTUDIANTE s’est lancée dans des jets privés, des soirées et des vêtements de créateurs après qu’un montant stupéfiant de 850 000 £ ait été versé sur son compte.

La confusion coûteuse s’est produite lorsque Sibongile Mani, 27 ans, a reçu la somme énorme au lieu de la subvention alimentaire mensuelle habituelle de 85 £.

L’étudiante a dépensé des milliers de dollars pour des soirées privées avec ses amis Crédit : Facebook

Mani a été payé 85 000 £ par erreur Crédit : Twitter

Elle a été attrapée lorsqu’un reçu d’un SPAR local est apparu Crédit : Twitter

L’étudiant en comptabilité de l’Université Walter Sisulu de Mthatha, en Afrique du Sud, a reçu une allocation mensuelle à dépenser en nourriture et en livres

Mais lorsque la société qui administre l’aide financière lui a accidentellement envoyé 850 000 £, elle a fini par se lancer dans un nouveau style de vie somptueux.

Soudain, Mani a commencé à porter des tenues de créateurs, à utiliser un tout nouvel iPhone et à boire des bouteilles de whisky à 50 £ à la fois.

L’étudiant a fait une frénésie de dépenses de deux mois et demi en dépensant un total de 50 000 £.

Des soupçons ont été soulevés lorsque l’étudiante louerait des jets privés pour elle et ses amis pour assister à des fêtes à travers le pays.

L’incident s’est produit en 2017 et Mani a finalement été attrapée lorsqu’un reçu d’un magasin SPAR local est apparu montrant qu’elle avait 810 000 £ sur son compte.

Elle a été condamnée à cinq ans de prison après avoir été reconnue coupable de vol.

Mani a été arrêtée en 2018 après que Samkelo Mqhayi, secrétaire adjoint de la branche du Congrès des étudiants sud-africains, l’ait dénoncée au National Students’ Financial Aids Scheme.

Il a déclaré à Herald Live à l’époque: «Elle a organisé des fêtes d’anniversaire surprises pour ses amis et les a comblés de cadeaux coûteux et les a emmenés à des événements où elle a acheté les meilleures places.

“Lorsque le reçu SPAR a été divulgué montrant un solde de 13,6 millions de rands (810 000 £) sur son compte, j’ai appelé le NSFAS et ils ont vérifié leurs dossiers et confirmé que le montant initial était de 14 millions de rands (850 000 £)”.

Une camarade de classe a déclaré: «Elle est devenue très glamour dans de belles robes avec tous les accessoires et nous avons pensé qu’elle devait avoir gagné à la loterie. Elle a dû penser qu’elle l’avait gagné aussi quand elle a reçu cet argent ! ».

Mani a finalement été arrêté en mai 2018 par la Serious Commercial Crime Unit of the Hawks.

Elle a été accusée de ne pas avoir signalé l’erreur et d’avoir dépensé une énorme somme d’argent en 73 jours.

La magistrate du tribunal régional d’East London, Twanette Olivier, qui a déclaré Mani coupable, lui a dit que les dépenses “étaient inspirées par la cupidité et non par le besoin”.

Elle a déclaré: “Vous, et seulement vous-même, avez pris cette décision le 1er juin 2017, vous l’avez fait à plusieurs reprises, pendant 73 jours consécutifs, plusieurs fois par jour.”

“Vous vous précipitiez contre le temps pour dépenser le maximum avant qu’il ne soit gâché ou amené à [an end].

“C’étaient des décisions conscientes que vous preniez tous les jours, pas le tribunal.”

Mani a été autorisée à faire appel de sa peine de cinq ans de prison en mai.

Mani a fait des folies sur des vêtements de marque et un nouveau téléphone Crédit : Facebook