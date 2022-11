Un étudiant s’en prend à un enseignant qui l’aurait qualifié de terroriste, une vidéo virale déclenche un débat en ligne

Dans une vidéo devenue virale, un étudiant, apparemment de l’Université Manipal du Karnataka, pourrait être aperçu en train de s’en prendre à un enseignant qui l’aurait qualifié de terroriste. Dans la salle de classe pleine d’élèves, le garçon a instruit son professeur pour sa prétendue remarque «terroriste» qui l’a rendu furieux pour faire le pas en avant. Le clip a été retweeté par Ashok Swain, professeur de paix et de conflit à l’Université d’Uppsala. Il a été initialement partagé par un utilisateur de Twitter, Rukunuddin BaibarS.

Dans la vidéo de 45 secondes, le jeune étudiant a pu être aperçu en train d’affronter le professeur qui l’aurait traité de terroriste. Cependant, l’enseignant a précisé qu’il était comme son enfant et que c’était censé être une blague à laquelle le garçon a répondu : “26/11 n’est pas drôle, être musulman dans ce pays et faire face à cette chose tous les jours n’est pas drôle”. Il a même affirmé : « Allez-vous parler à votre fils comme ça ? Allez-vous l’appeler par le nom d’un terroriste?” L’élève, mécontent des propos de son professeur, a ajouté: “Comment pouvez-vous m’appeler comme ça? Devant tant de gens? En classe. , vous enseignez.”

Pendant ce temps, le professeur s’est excusé et a dit “désolé” à l’étudiant qui a répondu : “Désolé ne change pas votre façon de penser ou la façon dont vous vous présentez ici.” La vidéo a déclenché un débat en ligne et a pris d’assaut Internet alors que les gens commençaient à y réagir et à la prendre comme une attaque personnelle contre la communauté.

Le professeur Ashok Swain a sous-titré la vidéo : “Un professeur dans une classe en Inde traite un étudiant musulman de “terroriste” – C’est ce que c’est que d’être une minorité en Inde!” Les utilisateurs ont commencé à affluer en réactions lorsque l’un d’entre eux a déclaré : “Chapeau à ce jeune homme qui a refusé d’accepter en silence ces absurdités.”

Un autre utilisateur a répondu: “Bravo à ce gamin pour avoir tenu tête à un bigot et à un tyran. CE N’EST PAS DRÔLE, MONSIEUR ! Un internaute a également déclaré: “Tellement heureux de le voir se défendre !! Pendant trop longtemps, les gens ont appris à tolérer. Mais personne ne devrait tolérer la discrimination, les préjugés en particulier de la part d’un enseignant ; une figure censée donner le bon exemple à ses élèves et surtout être impartiale.

L’un d’eux a fait remarquer : « Nulle part il n’apparaît que le professeur l’a traité de ‘terroriste’.

