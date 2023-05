Un étudiant se moque de l’école du Colorado et porte des drapeaux mexicains et américains jusqu’à l’obtention de son diplôme

PARACHUTE, Colorado (AP) – Une étudiante du Colorado interdite de porter une ceinture représentant les drapeaux du Mexique et des États-Unis jusqu’à son diplôme d’études secondaires l’a fait de toute façon, la recouvrant partiellement d’une autre ceinture représentant sa participation à une organisation de services.

« Défendez toujours ce en quoi vous croyez », a déclaré Naomi Peña Villasano, diplômée de la Grand Valley High School, au Post Independent de Glenwood Springs, Colorado, après avoir reçu son diplôme samedi dans la ville de Parachute, dans le centre-ouest du Colorado.

Le cas de Peña Villasano est le dernier différend aux États-Unis sur le type de tenue de graduation culturelle autorisée lors des cérémonies d’ouverture.

Peña Villasano a défié les responsables de l’école devant le tribunal après avoir déclaré qu’elle serait bannie des cérémonies de remise des diplômes si elle portait la ceinture qui a des étoiles et des rayures d’un côté et un cactus, un aigle et un serpent pour représenter le drapeau mexicain de l’autre côté.

Un juge fédéral avait décidé vendredi que le district scolaire pouvait interdire à Peña Villasano de porter la ceinture à la remise des diplômes.

Cependant, avec son écharpe de drapeau partiellement recouverte d’un or Key Club International, personne n’a essayé d’empêcher Peña Villasano de traverser la scène pour recevoir son diplôme.

Les responsables de l’école ont déclaré que la politique de ne pas autoriser les écharpes individuelles à la remise des diplômes était «de protéger les traditions symboliques qui signifient les réalisations académiques des diplômés et les services à la communauté. Chaque étole, cordon ou épingle porté sur la robe du diplômé symbolise les honneurs académiques, les activités parrainées par l’école et l’enrôlement militaire », a déclaré l’école dans un communiqué.

Le district a déclaré qu’il reconsidérerait ses politiques de ceinture de graduation avant les diplômés de la promotion 2024 au printemps prochain.

Des différends similaires se sont déroulés aux États-Unis pendant la saison de remise des diplômes.

Une fille transgenre a sauté la cérémonie de remise des diplômes à son lycée du Mississippi cette année après qu’elle lui ait interdit de porter une robe à la cérémonie. Dans l’Oklahoma, une diplômée amérindienne a intenté une action en justice contre un district scolaire ce mois-ci pour avoir retiré une plume, un objet religieux sacré, de sa casquette avant la cérémonie de remise des diplômes en 2022.

The Associated Press