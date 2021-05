Un jeune diplômé d’université a gagné 1 million de dollars après avoir été sélectionné au hasard dans le tirage au sort incitatif de vaccination de l’Ohio Vax-a-Million.

Abbigail Bugenske, de Silverton, a été annoncée comme la première récipiendaire du prix en espèces très convoité mercredi soir, après que son nom ait été sélectionné à partir d’un générateur aléatoire.

Abbigail a obtenu un diplôme en génie mécanique de l’État du Michigan l’année dernière Crédit: Facebook

Abbigail était l’une des 2,7 millions de personnes qui sont entrées Crédit: Linkedin

Plus de 2,7 millions d’Ohio ont participé à la compétition.

L’État a également déclaré qu’un adolescent de la région de Dayton était le premier lauréat de la bourse d’études universitaire complète du programme. Les noms ont été annoncés mercredi soir à la fin de l’émission télévisée Cash Explosion de l’Ohio Lottery’s.

Quatre autres gagnants du prix de 1 million de dollars et quatre gagnants de bourses d’études collégiales seront annoncés chaque mercredi pour les quatre prochaines semaines.

Le gouverneur républicain de l’État, Mike DeWine, a annoncé le 12 mai le programme visant à augmenter les taux de vaccination en retard.

Plus de 2,7 millions d’adultes se sont inscrits pour le prix en argent et plus de 100 000 enfants âgés de 12 à 17 ans ont participé à la bourse, qui comprend les frais de scolarité, le logement et la pension, et les livres.

La loterie de l’Ohio a effectué le premier tirage lundi après-midi dans son studio de tirage à Cleveland en utilisant un générateur de nombres aléatoires pour choisir les gagnants à l’avance, puis a confirmé l’éligibilité du gagnant final.

«Je sais que certains peuvent dire: ‘DeWine, tu es fou! Cette idée de dessin d’un million de dollars est un gaspillage d’argent », a déclaré le gouverneur en annonçant l’incitatif. Mais avec le vaccin désormais facilement disponible, le vrai gaspillage, « est une vie perdue pour Covid-19 », a déclaré le gouverneur.

La grand-mère d’Abbigail a déclaré au Washington Post qu’elle était incrédule à la nouvelle.

« Je n’arrêtais pas de dire, ‘arrête, c’est une arnaque. C’est, quoi, un million? Non, tu ne veux pas dire un million, tu veux dire mille! » dit-elle avec étourdissement à la publication.

Bugenske est ingénieur chez GE Aviation et étudiante diplômée à l’Ohio State University, selon son profil Facebook.

Abbigail aurait hâte pour elle et sa famille de se faire vacciner Crédit: Facebook

Elle a obtenu un diplôme de premier cycle en génie mécanique de l’État du Michigan l’année dernière.

Bugenske aurait eu hâte de recevoir son vaccin et aurait même poussé sa grand-mère âgée à se faire vacciner.

« Elle m’a encouragé tout le temps à l’obtenir », a déclaré la grand-mère de Bungenske, ajoutant qu’elle avait maintenant eu ses deux coups Moderna.

Pendant ce temps, Joseph Costello, d’Englewood près de Dayton, a été annoncé mercredi comme le premier lauréat de la bourse d’études complète pour les candidats de moins de 18 ans.

« Nous sommes ravis que cela ait inspiré tant de personnes de l’Ohio à se faire vacciner, et nous sommes ravis d’annoncer les gagnants de la première série de dessins », a déclaré le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine dans un communiqué.

DeWine, un républicain, a posé pour une photo avec Costello et sa famille, qu’il a postée sur Facebook.

Le gouverneur a annoncé le 12 mai le concours d’incitation à la vaccination dans le but d’augmenter les taux de vaccination en retard.

Joseph Costello, d’Englewood près de Dayton, a été annoncé mercredi comme le premier lauréat de la bourse d’études universitaire complète. Ici photographié à l’avant et au centre avec le gouverneur Mike DeWine (deuxième en partant de la gauche) Crédit: Mike De Wine / Facebook

Le nombre de personnes âgées de 16 ans et plus dans l’Ohio qui ont reçu leur premier vaccin Covid-19 a bondi de 33% dans la semaine qui a suivi l’annonce de la loterie incitative par l’État, selon une analyse de l’Associated Press.

Le gouverneur a annoncé le 12 mai le concours d’incitation à la vaccination dans le but d’augmenter les taux de vaccination en retard.

Le nombre de personnes âgées de 16 ans et plus dans l’Ohio qui ont reçu leur premier vaccin Covid-19 a bondi de 33% dans la semaine qui a suivi l’annonce de la loterie incitative par l’État, selon une analyse de l’Associated Press.

Cependant, tout le monde n’a pas été impressionné.

Le représentant Jena Powell, un républicain de l’Ohio à la législature de l’État, a tenté de bloquer le programme de loterie de l’État, le qualifiant de gaspillage de ressources.

Powell a qualifié la loterie de « grave détournement » de fonds plus tôt cette semaine.

Plus de 5,2 millions de personnes dans l’Ohio – soit environ 45% de l’État – avaient au moins commencé le processus de vaccination lundi.

Environ 4,6 millions de personnes, soit 39 pour cent de l’État, ont reçu les deux doses.

À l’échelle nationale, plus de 165 millions d’Américains ont commencé le processus de vaccination – près de la moitié de la population entière.

Vax-a-Million est ouvert aux résidents permanents de l’Ohio qui ont reçu le vaccin à une dose de Johnson & Johnson ou leur première partie de la vaccination à deux doses Pfizer ou Moderna.

Les participants doivent s’inscrire pour s’inscrire par téléphone ou via le site Web de Vax-a-Million. La date limite pour les nouvelles inscriptions est juste avant minuit le dimanche.