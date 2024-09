Un étudiant quitte le Gettysburg College après qu’une insulte raciale a été gravée sur un coéquipier : NPR

basculer la légende Matt Rourke/AP

Un étudiant du Gettysburg College, dans le sud de la Pennsylvanie, a quitté l’école après qu’une enquête sur le campus a révélé que l’étudiant était responsable d’avoir gravé une insulte raciale sur la poitrine d’un autre étudiant lors d’un rassemblement social plus tôt ce mois-ci.

Le Gettysburg College a déclaré lundi à NPR que l’étudiant n’était plus inscrit mais a refusé de dire si l’étudiant avait été expulsé ou avait décidé de partir, invoquant les lois sur la protection de la vie privée des étudiants. Les noms des étudiants concernés n’ont pas non plus été rendus publics.

Au cours des dernières semaines, le petit collège d’arts libéraux comptant quelque 2 200 étudiants a fait la une des journaux nationaux après que l’école a annoncé qu’elle enquêtait sur un rapport de crime haineux. site web de l’école62 % de ses étudiants sont blancs tandis que 21 % sont des étudiants non internationaux de couleur.

L’incident s’est produit le 6 septembre lors d’une réunion informelle entre l’équipe de natation masculine dans une résidence du campus, selon les déclarations faites par le collège et la famille de la victime.

Là, un étudiant a utilisé un cutter pour écrire le mot « N » sur la poitrine de son coéquipier, a écrit la famille de la victime dans un communiqué publié vendredi dans le journal du campus, Le GettysburgienLa famille a ajouté que leur fils était la seule personne de couleur présente au rassemblement.

« L’acte répréhensible a été commis par un camarade étudiant-athlète, quelqu’un qu’il considérait comme son ami, quelqu’un en qui il avait confiance », a déclaré la famille, selon le journal.

L’incident a été signalé plus tard par des étudiants de dernière année de l’équipe de natation, et ils ont été applaudis par le président du Gettysburg College, Bob Iuliano, dans un courriel adressé à la communauté du campus au sujet de la situation jeudi. Iuliano a ajouté que deux étudiants ont depuis été suspendus de l’équipe de natation.

Lundi, Jamie Yates, responsable de la communication et du marketing de l’établissement, a déclaré à NPR que l’enquête était sur le point d’être terminée. Une fois celle-ci clôturée, l’établissement prévoit de travailler avec la famille sur « la manière la plus constructive d’avancer ».

« Ces discussions ont déjà commencé et continueront. Les deux parties comprennent que ce processus prendra du temps et sont déterminées à travailler ensemble », a déclaré M. Yates.

Dans leur déclaration à Le Gettysburgien La semaine dernière, la famille de la victime a déclaré que son fils avait choisi de fréquenter le Gettysburg College parce qu’il « se sentait chez lui sur ce campus ». Depuis son inscription, leur fils et sa famille se sont sentis accueillis par les étudiants, les parents et le personnel. Ils ont ajouté qu’au cours des dernières semaines, certains camarades de classe ont contacté leur fils pour s’assurer de son bien-être, tandis que d’autres ont choisi de « ne pas s’associer à lui ».

« Notre intention est que – dans une certaine mesure – un acte odieux puisse servir de moment transformateur pour que le Gettysburg College soit à la hauteur de ses idéaux de diversité, d’inclusion et de justice », a déclaré la famille, selon le journal.

La famille a ajouté qu’en plus de soutenir l’enquête de l’école, elle a également déposé des plaintes pour discrimination raciale, harcèlement et manque de procédure régulière auprès de la section NAACP de Harrisburg, de la conférence NAACP de Pennsylvanie et de la Commission des relations humaines de Pennsylvanie.