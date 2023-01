Un étudiant qui suit le jet d’Elon Musk vend le site de suivi des vols qu’il utilise pour garder un œil sur les avions

Jack Sweeney a utilisé le site ADS-B Exchange pour suivre les jets privés d’Elon Musk et d’autres célébrités. (Jack Sweeney et Getty Images)

Jack Sweeney, étudiant en suivi de jet, appelle les gens à boycotter ADS-B Exchange.

JetNet a annoncé mercredi avoir acheté le site public de suivi des vols.

Sweeney utilise le site pour partager des données de vol sur des célébrités, dont Elon Musk et Donald Trump.

L’étudiant qui suit le jet d’Elon Musk dit qu’il craint que le logiciel de suivi qu’il utilise pour garder un œil sur les avions de célébrités ne soit bientôt retiré du public après sa vente mercredi.

Société de données aéronautiques JetNet dit mercredi qu’il a acheté Échange ADS-Bun site Web gratuit qui a suivi des milliers d’avions commerciaux à travers le monde.

Maintenant, il n’est pas clair si les informations de vol sur l’échange ADS-B resteront gratuites pour le public. Jack Sweeney, l’étudiant de 20 ans derrière le Compte @ElonJetNextDay et autres comptes Twitter qui suivent les jets de célébrités, a déclaré que la vente de la société viole l’esprit de la communauté des passionnés d’air qui alimente le site. Il appelle même au boycott.

Dan Streufert, président et fondateur d’ADS-B Exchange, a déclaré dans un communiqué que l’accord “répondrait aux besoins commerciaux de nos utilisateurs tout en conservant nos racines enthousiastes et nos données non filtrées”. Il n’a pas répondu à une demande de commentaire d’Insider.

La société de repérage d’avions, fondée en 2016, les usages plus de 9 000 radios gérées par des volontaires, ou « feeders », pour transmettre des données à partir d’avions équipés de l’ADS-B. L’ADS-B est une technologie de surveillance qui diffuse des informations telles que la position GPS et l’altitude d’un avion à l’autre et aux stations au sol.

Le logiciel a été vendu pour un montant non divulgué. Le site Web a été popularisé par Sweeney, qui fréquente l’Université de Floride centrale. Sweeney utilise l’ADS-B pour suivre certains avions, comme celles détenues par Musk, Donald Trump et Taylor Swift. Il configure ensuite des bots pour télécharger automatiquement leurs vols sur Twitter.

Sweeney a pris un coup à JetNet et Streufert pour la vente, affirmant que cette décision sape l’intérêt de créer ADS-B Exchange en premier lieu. “Toute la base de l’organisation était que c’était une communauté”, a-t-il déclaré à Insider. “Tout le monde choisit de donner ses données pour créer un serveur communautaire, pas à une société de capital-investissement ou à une entreprise qui essaie de gagner de l’argent.”

Un porte-parole de JetNet n’a pas répondu à une demande de commentaire avant la publication.

Pendant ce temps, Sweeney appelle les feeders à boycotter la plate-forme, la qualifiant de “triste journée”. Il a dit qu’il cherchait des alternatives à ADS-B Exchange, comme créer sa propre version ou utiliser d’autres sites Web de suivi, comme Réseau ciel ouvert et airframe.io.

Ce n’est pas le premier défi auquel Sweeney est confronté depuis qu’il a ouvert ses comptes Twitter de suivi des avions. Début 2022, Musk lui a offert 5 000 $ pour arrêter de partager les informations, mais l’adolescent de l’époque a fait monter les enchères et a demandé 50 000 $. Musk n’a jamais suivi, a déclaré Sweeney.

Plus tard, ses comptes, y compris @ElonJet et @ZuccJet, ont été suspendu en décembre après que le milliardaire a repris Twitter, avec Musk citant les comptes de suivi des jets comme une “violation de la sécurité physique”.

Twitter a même mis à jour son information privée politique visant à empêcher les utilisateurs de partager les emplacements en direct des personnes et Sweeney a commencé à publier des données de vol avec une période d’attente de 24 heures pour respecter les politiques du site de médias sociaux.

Selon la FAA, le partage d’informations publiques est légal, mais il existe un quelques programmes fédéraux qui peuvent aider à bloquer le traqueurmais l’agence reconnaît qu’il ne s’agit pas d’une “solution miracle” et qu’elles peuvent être contournées via ADS-B Exchange.