Un étudiant qui n’avait prévu que six heures à Dubaï est emprisonné pendant un AN après avoir touché le bras d’un agent de sécurité lors d’une fouille à nu

UN ÉTUDIANT aurait été emprisonné pendant un an à Dubaï après avoir touché le bras d’un agent de sécurité de l’aéroport lors d’une fouille à nu.

Elizabeth Polanco De Los Santos, 21 ans, n’était censée rester à l’aéroport international de Dubaï que six heures en attendant un vol de correspondance pour rentrer chez elle à New York en provenance d’Istanbul.

Elizabeth Polanco De Los Santos a été arrêtée alors qu’elle attendait un vol de correspondance à Dubaï Crédit : SWNS

Le jeune homme de 21 ans, originaire de New York, a été condamné à un an de prison. Crédit : Jam Press/Détenu à Dubaï

Elle et un ami avaient décidé de partir en vacances après avoir récemment perdu son père de 44 ans et avoir subi une opération.

Ils ont décidé de faire une escale à Dubaï plutôt qu’à Paris, mais lors de l’arrêt de six heures du 14 juillet, Elizabeth a été arrêtée par des agents de sécurité en raison des armatures de son corset médical.

Elle leur a dit qu’elle avait récemment subi une opération chirurgicale et qu’elle devait le porter, mais ils l’ont forcée à l’enlever dans une chambre privée et elle est restée à moitié nue.

Elizabeth a été autorisée à suivre la fouille « dégradante et douloureuse », mais elle a eu du mal à remettre le compresseur en marche.

L’étudiante du Lehman College a déclaré qu’elle avait « doucement » touché le bras de l’une des gardes de sécurité alors qu’elle essayait de les amener à permettre à son amie de l’aider.

Mais les policiers ont accusé Elizabeth de « les avoir agressés et insultés », ce qu’elle a nié.

Elizabeth a été gardée dans une pièce pendant plusieurs heures alors que le policier déposait une plainte contre elle.

Elle a signé un formulaire en arabe et a été autorisée à quitter l’aéroport – mais quelques heures plus tard, elle a été frappée d’une interdiction de voyager.

Elizabeth – qui travaille également comme directrice de vente au détail à New York – a été condamnée à payer une amende de 10 000 AED (2 180 £).

Malgré le paiement d’une lourde somme – qui sert généralement de sanction – les douaniers ont fait appel et elle a été condamnée à un an de prison.

Radha Stirling, fondatrice de l’association caritative Detained in Dubai qui représente les personnes luttant contre des poursuites judiciaires aux Émirats arabes unis, a déclaré qu’Elizabeth avait également dû débourser des milliers de livres pendant son arrestation dans le pays.

Elle a ajouté : « Elizabeth n’avait l’intention de transiter par Dubaï que pendant six heures, mais elle y est depuis des mois et a perdu 50 000 $ (41 000 £) en dépenses et en frais d’avocat.

« On lui a maintenant annoncé qu’elle était condamnée à une peine d’un an de prison, mais que si tout se passe bien, elle ne sera détenue que jusqu’à ce qu’elle puisse réserver un vol hors des Émirats arabes unis.

« En plus d’être humiliée et traumatisée par le personnel de l’aéroport, Elizabeth a souffert pendant des mois d’être obligée de rester dans un pays coûteux, de payer des avocats coûteux et de manquer ses études universitaires.

« Est-ce le genre de plateforme de transport que les gens voudraient choisir ? »

Elizabeth craint désormais d’être enfermée dans la célèbre prison d’Al Awir, à Dubaï, que les militants ont critiquée pour le traitement brutal qu’elle inflige aux détenus.

Radha a ajouté : « Les citoyens américains doivent être conscients que Dubaï est un endroit dangereux à visiter.

« Tout pays où une simple allégation sans preuve peut entraîner une longue peine d’emprisonnement est un choix inacceptable pour les touristes et Dubaï doit travailler dur pour mettre fin à ce type d’abus légal. »

Un porte-parole du Département d’État américain a déclaré au Sun : « Le Département d’État américain et nos ambassades et consulats à l’étranger n’ont pas de plus grande priorité que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger.

« Nous sommes au courant de la condamnation d’une citoyenne américaine, Elizabeth Polanco De Los Santos, à Dubaï.

« Nous prenons au sérieux notre engagement à aider les citoyens américains à l’étranger et fournissons toute l’assistance appropriée.

« Le ministère est en communication avec elle et sa famille. Nous continuerons à suivre son cas de près. »