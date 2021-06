Un étudiant partage une faute de frappe hilarante par un professeur par e-mail

Si vous êtes quelqu’un qui finit souvent par faire des fautes de frappe dans son message ou ses e-mails, vous réaliserez à quel point cela peut être embarrassant. Une faute d’orthographe est toujours acceptable car une lettre ici et là ne changerait pas le sens de la phrase la plupart du temps et votre message est toujours communiqué. Mais lorsque vous manquez un mot dans votre message, cela peut changer tout le sens et vous laisser embarrassé. Quelque chose de similaire est arrivé à un professeur qui a manqué de taper un mot dans un e-mail à un étudiant et sa faute de frappe hilarante est maintenant devenue virale sur Internet. Partageant la capture d’écran de la conversation avec son professeur, l’utilisateur de Twitter @SaeedDiCaprio a affiché un message qui lui a fait peur. Le professeur a probablement eu un problème pour accéder au fichier qui lui a été envoyé par l’étudiant par e-mail, il a donc simplement décidé de mettre l’étudiant au courant du problème. « Vous avez des problèmes d’attachement. S’il vous plaît, réparez-le », a-t-il écrit dans son message pour se rendre rapidement compte que le message ne communiquait pas exactement ce qu’il voulait.

Il se corrige ensuite avec un autre courrier précisant qu’il s’agissait d’un problème de « pièce jointe » dont il parlait. Mais avant l’arrivée du deuxième e-mail, l’étudiant trop réfléchi avait déjà commencé sa réflexion sur ses « problèmes d’attachement ».

Cette situation déroutante hilarante a maintenant amusé les internautes et les gens ont partagé leurs réactions à cette conversation. Partagé le 26 juin, le tweet a jusqu’à présent obtenu plus d’un million de likes sur le site de microblogging. Le message a sonné dans votre tête ? Eh bien, si oui, alors vous n’êtes sûrement pas seul dans ce cas. La section des réponses a été inondée de réactions amusantes d’utilisateurs qui pensaient que le message du professeur les touchait à un niveau personnel.

Certains utilisateurs ont également plaisanté en disant que le professeur n’avait envoyé le deuxième e-mail que pour rendre l’allusion à propos du problème de pièce jointe de l’étudiant un peu subtile.

Je pense que votre professeur essaie subtilement de vous envoyer un message— Rym 🍄 (@rymzlm) 26 juin 2021

Quelle est votre réaction à ce Tweet ?

