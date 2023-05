Un étudiant ouïghour porté disparu pendant des semaines après avoir été interrogé par la police à l’aéroport de Hong Kong

Un étudiant ouïghour est porté disparu à Hong Kong depuis plus de deux semaines depuis qu’il a envoyé un message disant qu’il était interrogé par la police chinoise à l’aéroport de la ville, a annoncé vendredi un groupe de défense des droits de l’homme.

Amnesty International a déclaré qu’Abuduwaili Abudureheman, qui est né dans le Xinjiang, dans l’ouest de la Chine, s’est rendu à Hong Kong depuis la Corée du Sud pour rendre visite à un ami le 10 mai, mais n’a pas eu de nouvelles depuis qu’il a envoyé un texto à son ami pour l’interroger après son arrivée.

« Le sort inconnu d’Abuduwaili Abudureheman est profondément inquiétant, compte tenu des crimes contre l’humanité commis contre les Ouïghours par le gouvernement chinois au Xinjiang et de sa poursuite en cours des Ouïghours qui ont voyagé à l’étranger », a déclaré Alkan Akad, chercheur à Amnesty International Chine, dans un communiqué. .

Il a déclaré que l’étudiant semblait avoir été détenu et interrogé, ce qui soulevait des questions sur la possible implication du gouvernement de Hong Kong dans les violations des droits de l’homme commises contre les Ouïghours par le gouvernement chinois.

Le gouvernement de Hong Kong n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Hong Kong est une ancienne colonie britannique qui est revenue à la domination chinoise en 1997 avec la promesse de conserver ses libertés et son autonomie à l’occidentale pendant 50 ans. Mais les critiques disent que Pékin accroît son contrôle sur le territoire et réduit ses libertés.

Les Nations Unies et des groupes de défense des droits de l’homme accusent la Chine de détenir un million ou plus de Ouïghours et de membres d’autres groupes à prédominance musulmane dans des camps où beaucoup ont déclaré avoir été torturés, agressés sexuellement et forcés d’abandonner leur langue et leur religion.

La Chine dément les accusations, qui sont basées sur des entretiens avec des survivants et des photos et images satellites de la région du Xinjiang où vivent de nombreux Ouïghours.

Amnesty International a déclaré comprendre qu’Abuduwaili Abudureheman figurait sur une « liste de surveillance » du gouvernement chinois en raison de ses antécédents de voyages à l’étranger et a exhorté les autorités de Hong Kong à révéler où il se trouvait.

« (Il) court un risque grave d’être torturé en raison de son appartenance ethnique et de sa religion. S’il est détenu, il doit avoir accès à un avocat et à ses proches, et être protégé contre tout mauvais traitement », a déclaré Akad.