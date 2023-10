Un étudiant noir du Texas discipliné pour une coiffure locale

Pendant plus d’un mois, Darryl George, un lycéen noir du Texas, a passé chaque journée d’école assis seul pour se punir à cause de sa coiffure. Cette semaine, il a été envoyé dans un programme disciplinaire distinct, où on lui a dit qu’il passerait encore plusieurs semaines loin de ses camarades de classe.

Dans une interview avec l’Associated Press, George a déclaré qu’il se sentait découragé de manquer ses cours et son temps avec l’équipe de football.

« J’ai l’impression de rater toute l’expérience que j’ai vécue en classe », a déclaré George jeudi.

George, 18 ans, a été retiré pour la première fois de la salle de classe de son école de la région de Houston en août après que les responsables de l’école ont déclaré que ses zones tombaient sous ses sourcils et ses lobes d’oreille et violaient le code vestimentaire du district. Sa famille affirme que sa coiffure n’enfreint aucune règle.

Au moment où George sera autorisé à retourner au lycée Barbers Hill à Mont Belvieu, au Texas, en novembre, il aura manqué 56 des 67 jours d’enseignement régulier en classe pour commencer sa première année. La famille a déposé une plainte fédérale en matière de droits civils, alléguant que l’État n’avait pas appliqué une nouvelle loi interdisant la discrimination fondée sur la coiffure.

Mais la famille a déclaré que George ne cherchait pas à changer d’école. Ils veulent prendre position dans une école qui s’est déjà affrontée avec d’autres étudiants noirs à propos de leurs coiffures.

« Nous devons nous lever et nous devons leur faire savoir que non, Darryl ne se coupe pas les cheveux. Non, Darryl ne va pas laisser tomber ça. Non, vous n’allez pas diriger Mme George et sa famille. hors de leur quartier », a déclaré Candice Matthews, une militante des droits civiques qui agit comme porte-parole de la famille.

Après que George ait passé des semaines en suspension de l’école, sa famille a reçu une lettre du directeur de l’école le renvoyant au programme disciplinaire pour les violations du code vestimentaire et autres transgressions : violation de la politique en matière de retard, perturbation de la salle de classe de suspension de l’école et non-respect des règles. directives scolaires.

Le surintendant de Barbers Hill, Greg Poole, a déclaré vendredi dans un courriel adressé à l’AP que les responsables ne pouvaient pas divulguer les infractions qui ont conduit au placement actuel de George, mais que ce n’était pas à cause de ses cheveux.

La mère de George, Darresha George, a déclaré qu’il avait déjà utilisé des grossièretés pour exprimer sa frustration face à la suspension de l’école. La famille a déclaré que George avait également commis deux violations tardives. Mais ils voient dans le refus de lui couper les cheveux la racine du problème.

« Ils ripostent et c’est tout », a déclaré Allie Booker, l’avocat de la famille.

George a assisté jeudi à son premier jour à l’école disciplinaire, où il est assis dans une cabine et fait ses devoirs. Il a droit à des pauses mais doit rester à l’intérieur de la salle. Il est capable d’interagir avec les enseignants du programme, mais il a l’impression d’être à la traîne.

« Je n’apprends tout simplement pas ce qu’ils essaient de m’apprendre », a-t-il déclaré.

Les systèmes scolaires du Texas disposent d’un large pouvoir discrétionnaire quant aux infractions pouvant entraîner l’envoi d’élèves dans des programmes disciplinaires d’éducation alternative, a déclaré Renuka Rege de Texas Appleseed, une organisation de défense de la justice sociale. Mais elle a déclaré qu’il serait inhabituel qu’un étudiant soit transféré en raison d’une violation du code vestimentaire.

« Si un district veut être vraiment très dur, alors il peut l’indiquer dans son code de conduite », a déclaré Rege. « Il y a beaucoup de districts ici au Texas qui ont encore une mentalité de tolérance zéro. »

Le code vestimentaire et les violations de cheveux affectent de manière disproportionnée les étudiants de couleur, a déclaré Ashley Sawyer, avocate principale de l’Advancement Project, une organisation de défense des droits civiques. Elle a déclaré que les étudiants subissent des pressions pour se conformer à des normes qui ne tiennent pas nécessairement compte de leur culture et de leur héritage, comme le port de cheveux naturels.

La famille de George a déposé deux exemptions religieuses pour ses cheveux. L’une d’elles a été refusée et ils attendent une réponse à leur deuxième demande, a déclaré Booker.

Les hommes de la famille, depuis des générations, ont eu des localisations. La coiffure a une importance culturelle et religieuse, a déclaré Darresha George.

La mère de Darryl a déclaré que la discipline de son fils ne l’affectait pas seulement à l’école, mais aussi à huis clos.

« Personne ne peut voir la douleur. Personne ne peut voir la douleur. Personne ne peut voir les larmes. Je dois voir ça. Je dois voir la façon dont il se lève le matin, la façon dont il ne veut pas endurer la journée. Cela me pèse, en tant que mère, car je dois voir mon enfant traverser ça », a-t-elle déclaré en larmes.

Darryl George a déclaré qu’il espérait revenir à l’état actuel des choses.

« J’espère pouvoir redevenir un enfant, commencer à vivre ma vie, recommencer à jouer au football et profiter de mon année, de mes dernières années au lycée », a-t-il déclaré.

——



Mumphrey signalé de Phoenix et Ma signalé de Washington DC



L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.