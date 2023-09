Un étudiant noir a été suspendu pour sa coiffure. Maintenant, sa famille poursuit les autorités du Texas

HOUSTON (AP) — La famille d’un lycéen noir du Texas qui a été suspendu à cause de ses dreadlocks a intenté samedi une action en justice fédérale pour droits civils contre le gouverneur et le procureur général de l’État, alléguant qu’elle n’avait pas appliqué une nouvelle loi interdisant la discrimination fondée sur les coiffures.

Darryl George, 17 ans, élève du lycée Barbers Hill à Mont Belvieu, purge une suspension scolaire depuis le 31 août. Les responsables de l’école de la région de Houston affirment que ses dreadlocks tombent sous ses sourcils et ses lobes d’oreille et violent les règles du district. code vestimentaire.

La mère de George, Darresha George, et l’avocat de la famille nient que la coiffure de l’adolescent viole le code vestimentaire, affirmant que ses cheveux sont soigneusement attachés en dreadlocks torsadés sur le dessus de sa tête.

Les partisans de Darryl George affirment que la suspension en cours par le district scolaire indépendant de Barbers Hill viole la loi CROWN de l’État, entrée en vigueur le 1er septembre.

Le procès allègue également que le gouverneur Greg Abbott et le procureur général Ken Paxton, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, n’ont pas réussi à protéger les droits constitutionnels de George contre la discrimination et contre les violations de sa liberté de parole et d’expression. George « devrait être autorisé à porter ses cheveux de la manière dont il les porte… parce que la soi-disant politique de toilettage neutre n’a aucun lien étroit avec l’apprentissage ou la sécurité et, lorsqu’elle est appliquée, elle a un impact disproportionné sur les hommes noirs », Allie Booker, l’avocat de la famille. , a écrit dans le procès.

Les porte-parole d’Abbott et de Paxton, tous deux républicains, n’ont pas immédiatement répondu aux courriels sollicitant des commentaires samedi.

Le procès vise à obtenir une ordonnance d’interdiction temporaire pour mettre fin à la suspension de George à l’école pendant que l’affaire est devant le tribunal.

« Il est temps d’amener le combat à Barbers Hill ISD. Nous allons lâcher le marteau de la responsabilité face au racisme », a déclaré Candice Matthews, ministre nationale de la politique de la New Black Panther Nation et porte-parole de la famille de George, dans un communiqué samedi.

Le procès, déposé devant le tribunal fédéral de Houston par la mère de George, est la dernière action en justice intentée concernant la suspension.

Mardi, Darresha George et son avocat ont déposé une plainte officielle auprès de la Texas Education Agency, alléguant que Darryl George est harcelé et maltraité par les responsables du district scolaire à cause de ses cheveux et que sa suspension à l’école viole la loi CROWN.

Ils allèguent que pendant sa suspension, George est obligé de rester assis pendant huit heures sur un tabouret et qu’on lui refuse le déjeuner chaud gratuit pour lequel il est admissible. L’agence enquête sur la plainte.

Darresha George a déclaré qu’elle avait été récemment hospitalisée après une série de crises de panique et d’anxiété provoquées par le stress lié à la suspension de son fils.

Mercredi, le district scolaire a déposé sa propre plainte auprès d’un tribunal d’État pour demander à un juge de préciser si les restrictions imposées par le code vestimentaire limitant la longueur des cheveux des élèves pour les garçons violent la loi CROWN.

Le surintendant de Barbers Hill, Greg Poole, a déclaré qu’il pensait que le code vestimentaire était légal et qu’il apprenait aux étudiants à se conformer comme un sacrifice bénéficiant à tous.

Le district scolaire a déclaré qu’il n’augmenterait pas la sanction actuelle contre Darryl George en attendant une décision sur son procès.

La loi CROWN, acronyme de « Créer un monde respectueux et ouvert pour les cheveux naturels », vise à interdire la discrimination capillaire fondée sur la race et à interdire aux employeurs et aux écoles de pénaliser les gens en raison de la texture de leurs cheveux ou de coiffures protectrices, notamment les afros, les tresses et les dreadlocks. , des torsades ou des nœuds bantous. Le Texas est l’un des 24 États qui ont adopté une version de la loi.

Une version fédérale a été adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis l’année dernière, mais n’a pas abouti au Sénat.

La représentante de l’État Rhetta Bowers, auteur de la version texane du CROWN Act, a déclaré vendredi que la coiffure de George était protégée par la nouvelle loi et elle a appelé le district scolaire de Barbers Hill à mettre fin à sa suspension.

« Le Texas CROWN Act a été adopté pour éviter des situations comme celle-ci, et il est très décevant de voir Barbers Hill ISD tenter de trouver des failles pour contourner la loi et perpétuer la discrimination capillaire », a déclaré Bowers dans un communiqué.

L’école de George s’est déjà affrontée avec deux autres étudiants noirs à propos du code vestimentaire.

Les responsables de Barbers Hill ont déclaré à leurs cousins ​​De’Andre Arnold et Kaden Bradford qu’ils avaient dû couper leurs dreadlocks en 2020. Les familles des deux élèves ont poursuivi le district scolaire en mai 2020, et un juge fédéral a ensuite jugé que la politique capillaire du district était discriminatoire. Leur cas, qui a attiré l’attention nationale et reste pendant, a contribué à inciter les législateurs du Texas à approuver la loi CROWN Act de l’État. Les deux élèves se sont retirés de l’école et Bradford est revenu après la décision du juge.

