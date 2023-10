Un étudiant new-yorkais libéré après 5 mois « infernaux » à Dubaï suite à une altercation à l’aéroport : rapport

Un étudiant new-yorkais de 21 ans, qui a passé cinq mois « infernaux » aux Émirats arabes unis à la suite d’une altercation dans un aéroport de Dubaï, a été libéré, a annoncé un groupe de défense.

Elizabeth Polanco De Los Santos, étudiante au Lehman College du Bronx, a été arrêtée en juillet et inculpée d’une peine d’un an après avoir été inculpée pour avoir prétendument agressé et insulté un agent de contrôle de sécurité de l’aéroport.

« Elizabeth a pris son vol de retour à New York mardi soir », a déclaré Radha Stirling, PDG d’une organisation qui fournit des conseils et une assistance juridique aux étrangers aux Émirats arabes unis, détenue à Dubaï. dit dans un rapport. « La nouvelle que sa peine serait commuée était une fin bienvenue aux cinq mois infernaux d’Elizabeth à Dubaï qui l’ont laissée humiliée, traumatisée et privée de 50 000 dollars américains. »

Selon Stirling, les accusations de De Los Santos étaient fausses et il s’agissait d’un stratagème utilisé contre des voyageurs américains pour extorquer de l’argent.

« Les récents cas très médiatisés d’Elizabeth Polanco De Los Santos et de Tierra Allen servent d’exemples médiatiques de ce qui se passe quotidiennement à Dubaï », a déclaré Stirling. « Les dirigeants ont dépensé des milliards pour promouvoir une ville glamour auprès d’un public international, en s’appuyant entièrement sur la naïveté des visiteurs et des investisseurs pour rapporter des dollars. »

« Les touristes sont vulnérables aux allégations vindicatives, fausses et sans preuve qui pourraient les laisser croupir dans des prisons notoires. Ils sont vulnérables aux stratagèmes d’extorsion comme ceux que nous voyons de la part du personnel de l’aéroport, des agents de location de voitures, des chauffeurs de taxi, etc. », a déclaré Stirling.

L’étudiante de 21 ans revenait à New York après un voyage à Istanbul avec un ami lorsqu’elle a fait une escale de 10 heures à Dubaï le 14 juillet, a indiqué le groupe. Alors qu’il passait le contrôle de sécurité, un agent de sécurité a demandé à l’étudiante, qui a récemment subi une intervention chirurgicale, de retirer la combinaison médicale qu’elle porte autour de la taille, du ventre et du haut de la poitrine.

Lorsque la sécurité lui a permis de remettre le corset, elle a eu besoin de l’aide de son amie, mais elle a donné un coup de coude à l’un des agents de contrôle de sécurité, ce qu’ils ont considéré comme une agression, a déclaré Stirling.

« Un juge lui avait déjà ordonné de payer une amende d’environ 2 700 dollars, ce qu’elle a fait et cela aurait pu être la fin. Les douaniers n’étaient cependant pas satisfaits. Ils ont fait appel de la sentence et lui ont dit qu’ils voulaient la voir en prison. Le caractère vindicatif des accusateurs dépend en grande partie de la probabilité qu’on leur propose une compensation pour abandonner l’affaire », a déclaré Stirling. « Le gouvernement de Dubaï devrait interdire aux travailleurs d’accepter des paiements compensatoires, car cela ne fait qu’encourager les travailleurs à faire de fausses allégations. Le système judiciaire de Dubaï est régulièrement utilisé à mauvais escient pour extorquer les victimes et il est temps que le département d’État américain mette à jour ses avertissements aux voyageurs pour refléter cette pratique courante. »

Stirling a déclaré que même si elle était « reconnaissante » que De Los Santos soit de retour aux États-Unis, elle a noté « l’expérience traumatisante » que la jeune étudiante a vécue.

« Elle porte les cicatrices d’une expérience incompréhensible et traumatisante pour une jeune étudiante, elle a perdu 50 000 dollars pour lesquels elle ne sera jamais indemnisée. De plus, elle a été reconnue coupable sur la base de simples allégations, condamnée à un an de prison, à une amende. et expulsé. C’est en soi une honte », a déclaré Stirling.

Actuellement, le conseil consultatif du Département d’État prévient Les Américains doivent « faire preuve d’une prudence accrue » en raison de « la menace d’attaques de missiles ou de drones et du terrorisme ».

Le Département d’État américain et Détenu à Dubaï n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.