Un étudiant meurt en escaladant une montagne du centre de l’Oregon

BEND, Oregon (AP) – Le corps d’un étudiant de 21 ans a été localisé jeudi, quelques jours après sa chute à des centaines de mètres dans un ravin escarpé et rocheux près du sommet de North Sister dans les Cascades de l’Oregon.

Joel Tranby aimait le plein air et faisait partie intégrante de la communauté de la ville de Bend, selon des personnes qui le connaissaient, et ses parents ont déclaré qu’ils étaient « dévastés par la perte », a rapporté KTVZ-TV mercredi. Il a aidé à entraîner l’équipe de ski nordique de son ancienne école secondaire et prévoyait d’obtenir son diplôme universitaire en décembre.

Le personnel de recherche et de sauvetage a utilisé les informations de la vidéo du drone pour localiser le corps de Tranby, puis a pu le repérer de leurs propres yeux depuis un hélicoptère jeudi matin, selon le sergent du bureau du shérif du comté de Lane. Tom Speldrich.

Le terrain meuble, escarpé et rocheux rendait impossible de l’atteindre à pied, du moins pour le moment, a déclaré Speldrich, et les membres de l’équipe de recherche consultaient des alpinistes experts pour déterminer si une mission de récupération pouvait être menée en toute sécurité.

North Sister s’élève à 10 085 pieds (3 074 mètres) et est connue comme une ascension difficile en raison de la roche volcanique lâche qui compose le flanc de la montagne et du manque d’endroits pour ancrer des cordes pour se protéger, a rapporté The Oregonian / OregonLive.

Alors qu’il grimpait avec sa petite amie lundi, Tranby est tombé d’environ 300 à 500 pieds (90 à 150 mètres) et a été gravement blessé.

Sa petite amie a pu utiliser son téléphone pour appeler à l’aide mais n’a pas pu voir où Tranby avait atterri, a déclaré Speldrich.

« Malheureusement, il a cessé de répondre verbalement avant l’arrivée des chercheurs », a déclaré Speldrich.

L’effort de sauvetage comprenait un hélicoptère Blackhawk de la Garde nationale de l’Oregon, des équipes de secours en montagne, une caméra haute résolution et le petit drone.

Les parents de Tranby, April et David, ont exprimé leur gratitude aux équipes de recherche, a rapporté KTVZ-TV.

« Joel faisait quelque chose qu’il aimait, avec la personne qu’il aimait, à l’extérieur et nous savons que cela lui a apporté de la joie », indique le communiqué des parents.

The Associated Press