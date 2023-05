Un étudiant local honoré lors de l’événement Deaf and Hard of Hearing Advocate of the Year – Shaw Local

Les étudiants, le personnel, les membres de la communauté et les familles de tout Chicagoland se sont réunis lors de l’événement annuel de l’avocat de l’année au 176 W. Banquets à Joliet le 11 avril. L’événement est conçu pour honorer les étudiants qui font preuve de compétences exceptionnelles en matière d’autonomie sociale tout en encourageant ceux qui sont encore en développement. ces compétences.

Parmi les personnes honorées figurait Maddie McBride, une étudiante de première année à Yorkville Christian High School et résidente de Minooka. Elle a reçu le prix de distinction.

Les candidatures ont été soumises par les enseignants; chaque étudiant nominé a soumis une soumission vidéo démontrant sa capacité à décrire ses propres compétences / besoins et des exemples de la manière dont il s’est défendu. Les gagnants ont été annoncés lors de l’événement et ont reçu des prix en argent, des cadeaux et un trophée.

L’événement Advocate of the Year a débuté en 2005 et est organisé par LASEC (Lockport Area Special Education Cooperative) et parrainé par plusieurs des districts scolaires participants ainsi que Katie Ward, Christy Brand, 176 W. Banquets, Illinois Service Resource Center et Sorenson.

Le déjeuner offre aux étudiants l’occasion de rencontrer d’autres étudiants sourds et malentendants et des modèles adultes sourds et malentendants qui réussissent.