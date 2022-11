Un étudiant jette de l’argent sur un camarade de classe qui danse à l’école et fait face à la colère de l’enseignant

Un élève a apparemment été battu par un enseignant pour avoir jeté de l’argent sur son camarade de classe qui dansait sur une scène lors d’une cérémonie scolaire dans l’Uttar Pradesh. Dans la vidéo virale, l’étudiant a été vu en train de se produire lors d’une fonction annuelle. Pendant que d’autres étaient assis et regardaient sa performance, un de ses amis, impressionné par ses mouvements de danse, s’est levé de son siège, a sauté de la scène et lui a lancé de l’argent.

En regardant cela, les enseignants ont été stupéfaits et l’un d’eux a commencé à se ruiner après lui. Le professeur l’a attrapé et l’a giflé. La vidéo se termine avec l’enseignant emmenant l’enfant dans le coin. Dans le clip, on voit également l’un des enseignants essayer d’empêcher l’enseignant de battre l’élève et on le voit les suivre jusqu’à la fin. Le reste des élèves assis par terre ont regardé le garçon se faire battre par le professeur. La vidéo partagée sur Twitter a reçu plus de 4 000 vues et plusieurs retweets et likes.

Regardez la vidéo ci-dessous :

बड़ा चौधरी बन रहा था 😅 pic.twitter.com/rWyAgwv7vp — Hasna Zaroori Hai (@HasnaZarooriHai) 3 novembre 2022

Auparavant, un incident dans le district de Cuddalore au Tamil Nadu avait été révélé lorsqu’un enseignant aurait battu un enfant pour sa « mauvaise assiduité ». Dans la vidéo virale, le professeur de physique du Chidambaram Nandanar Boys High School a été vu en train de frapper l’élève avec des bâtons et de lui donner des coups de pied pour “ne pas assister régulièrement aux cours”. Alors que le reste de la classe regardait avec horreur, le garçon, assis impuissant sur le sol, a supplié le professeur d’arrêter. La vidéo a été enregistrée par l’un des étudiants et elle est devenue virale. Peu de temps après sa mise en ligne, une plainte a été déposée. L’enseignant accusé a ensuite été arrêté.

