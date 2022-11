Un étudiant international d’Edmonton met en garde les autres après avoir perdu 11 000 $ à cause d’escrocs par téléphone

Un étudiant de l’Université Concordia d’Edmonton qui a récemment perdu près de 11 000 $ à cause d’escrocs par téléphone affirme que les universités devraient mieux informer les étudiants internationaux sur les escroqueries courantes au Canada.

Parisa Ghanbari, une étudiante à la maîtrise de 27 ans qui est arrivée à Edmonton en provenance d’Iran cet automne, a reçu un appel téléphonique le 20 octobre d’un appelant qui a déclaré que quelqu’un avait utilisé son compte Amazon pour acheter des appareils électroniques et ouvrir des comptes bancaires dans différents pays. .

Ghanbari n’achète pas de produits sur Amazon, mais lorsque l’appelant a dit que son nom figurait sur une liste de criminels, elle a craint d’être expulsée.

L’appelant lui a dit d’agir immédiatement pour effacer son nom, et en quelques minutes, elle a reçu un appel de quelqu’un d’autre, qui s’est identifié comme un agent du gouvernement. Elle a rapidement recherché l’appelant en ligne et a trouvé un site Web d’apparence officielle (qui a depuis été supprimé) avec son nom et son numéro de téléphone.

Au téléphone, l’escroc l’a forcée à effectuer deux retraits en espèces de son compte bancaire et à déposer l’argent – ​​apparemment pour le vérifier et le protéger – dans un guichet automatique bitcoin dans un magasin du centre-ville. L’appelant l’a exhortée à ne parler à personne des transactions car elle ne pouvait pas leur faire confiance pour protéger ses informations.

“Je sais que ça n’a pas de sens, mais à ce moment-là, j’avais tellement peur de pouvoir croire n’importe quoi parce que, pour être honnête, je ne sais pas comment les choses fonctionnent dans ce pays”, a-t-elle déclaré mercredi à CBC News.

Après avoir effectué les dépôts, l’appelant l’a gardée au téléphone pendant plusieurs minutes, l’assurant que tout allait bien et qu’elle recevrait bientôt son argent.

Parisa Ghanbari a utilisé ce guichet automatique le 20 octobre. Un signe sur la machine avertit que l’ARC et la GRC n’exigent pas de paiement par bitcoin. (Scott Neufeld/CBC)

Quelques heures plus tard, après avoir discuté de l’incident avec sa colocataire, elle s’est rendu compte qu’elle avait été victime d’une arnaque de 10 900 $, ce qui était censé être pour les frais de scolarité de son deuxième semestre.

Ghanbari reconnaît tous les drapeaux rouges avec le recul, et même pendant les interactions, elle soupçonnait que quelque chose n’allait pas, pleurant dans le magasin en scannant les codes QR – mais elle a dit que la peur l’empêchait de s’exprimer. Elle craignait également que l’appel ne soit lié à une série de SMS menaçants qu’elle avait reçus récemment.

Bien qu’elle connaisse certains types d’escroqueries, comme les liens de phishing, elle a déclaré qu’elle n’avait jamais entendu parler d’escrocs prétendant être des agents du gouvernement et qu’elle n’avait jamais vu de guichet automatique Bitcoin.

Escroqueries 101

Ghanbari a signalé l’arnaque à la police, qui a déclaré que rien ne pouvait être fait car elle avait déposé l’argent et que les escrocs se trouvaient à l’extérieur du pays.

Elle a également signalé l’escroquerie à Concordia. Elle a déclaré que l’école lui avait parlé d’éventuelles bourses d’études, lui avait accordé une prolongation pour payer ses frais de scolarité et avait envoyé un e-mail d’avertissement d’escroquerie aux étudiants. Elle a lancé une campagne de financement participatif sur GoFundMe et craint de ne pas pouvoir poursuivre ses études.

En tant qu’étudiante internationale peu familière avec les systèmes au Canada, Ghanbari a déclaré qu’elle se sentait ciblée par des escrocs et elle a déclaré que les universités devraient éduquer les étudiants sur leurs tactiques.

“Ils devraient en parler aux étudiants – au moins envoyer un e-mail et expliquer aux étudiants toutes les façons dont ils peuvent être arnaqués”, a-t-elle déclaré.

Navleen Kaur, présidente de l’Association des étudiants de Concordia, a déclaré qu’elle soutenait l’ajout d’une éducation à l’arnaque aux nouveaux programmes d’orientation des étudiants, mais qu’il devrait également y avoir des rappels plus fréquents par e-mail et sur les réseaux sociaux.

“En tant qu’étudiante, c’est toujours difficile quand les choses arrivent tout d’un coup et que vous ne vous souvenez pas des ressources dont on vous a parlé il y a quatre ans lors de l’orientation”, a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’en réponse à cet incident, le CSA prévoyait de commencer à avertir plus fréquemment les étudiants des escroqueries.

Kaur, qui est une étudiante internationale de quatrième année, a déclaré qu’elle-même avait reçu des appels téléphoniques suspects et avait appris qu’il s’agissait d’escroqueries après avoir contacté Concordia.

Elle a déclaré que des escroqueries similaires à celle subie par Ghanbari, impliquant de faux agents du gouvernement et des menaces de statut d’immigration, ont également affecté ses amis.

Un porte-parole de Concordia a déclaré que l’école dit aux étudiants internationaux de garder les informations personnelles confidentielles et a augmenté la communication sur la façon de se protéger dans diverses situations.

L’école dit qu’elle soutient les victimes avec des plans de paiement des frais de scolarité, un soutien budgétaire et l’accès à des services de conseil et de carrière gratuits.

À quoi faire attention

Les activités frauduleuses sont difficiles à suivre, mais les statistiques du Centre antifraude du Canada suggèrent qu’elles sont en augmentation.

L’année dernière, le centre a reçu plus de 100 000 signalements de fraude, soit une augmentation de 130 % par rapport à l’année précédente.

De janvier à fin septembre de cette année, plus de 43 000 victimes ont perdu 362,7 millions de dollars à cause de la fraude.

“Nous savons que cela augmente en grand nombre”, a déclaré Jason Zirkle, directeur de la formation à l’Association of Certified Fraud Examiners à Austin, au Texas.

Zirkle a déclaré que les gens n’ont pas besoin d’être au courant de chaque type d’escroquerie par téléphone ou d’usurpation d’identité, mais ils doivent être attentifs aux éléments communs : demandes urgentes d’argent ou d’informations personnelles.

“C’est à ce moment-là que les drapeaux rouges devraient commencer dans votre tête, donc tout ce que nous pouvons faire pour informer les gens de ces faits aidera à protéger ces personnes contre la fraude”, a-t-il déclaré.