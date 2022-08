Un étudiant international de Waterloo met en garde contre une arnaque à la location alors que la police enquête

Une étudiante internationale de l’Université de Waterloo, en Ontario, a déclaré qu’elle était impatiente de s’installer dans un nouveau logement avant le semestre d’automne, mais qu’elle a été dépouillée de ses économies et qu’elle lutte contre une mauvaise santé mentale après avoir été victime d’une arnaque à la location.

“Avant, j’avais un problème : trouver une place. Mais maintenant, j’ai deux problèmes : trouver une place et récupérer mon argent… Je ne peux pas me concentrer sur mes études”, a déclaré Armina Soleymani, qui a déménagé en Ontario depuis Iran il y a trois ans pour poursuivre son doctorat en ingénierie de conception de systèmes.

L’expérience de Soleymani survient à la suite d’une série d’avertissements du service de police régional de Waterloo, et alors que les agents confirment qu’ils enquêtent sur plusieurs rapports de fraude à la location dans la zone universitaire ce mois-ci.

Soleymani a déclaré qu’elle avait commencé à chercher un nouveau logement locatif près de l’université il y a environ deux mois afin d’obtenir une place avant l’expiration de son bail actuel le 31 août.

Comment cela s’est passé

Plus tôt ce mois-ci, elle a trouvé une liste en ligne d’une personne se faisant appeler locataire via un groupe Facebook populaire parmi les étudiants. La femme a dit qu’elle voulait sous-louer un logement dans un immeuble de la rue Columbia Ouest à Waterloo. Soleymani a organisé un rendez-vous en personne pour rencontrer la femme le 6 août.

Soleymani a déclaré que la femme, qui prétendait être étudiante, lui avait fait visiter l’unité meublée, puis ils avaient signé un contrat de location.

Elle a déclaré que la femme avait demandé à Soleymani de payer 2 000 dollars en espèces pour couvrir le loyer du premier et du dernier mois et un dépôt pour la clé.

“J’ai eu des soupçons et je lui ai demandé sa carte d’identité”, a déclaré Soleymani. “Je lui ai demandé de descendre devant la porte d’entrée principale de l’immeuble où se trouvaient deux caméras de sécurité et je l’ai payée.”

Soleymani a déclaré que la femme lui avait donné une clé, qui s’est avérée être fausse, et qu’on lui avait dit que cela fonctionnerait le jour de l’emménagement, il n’y avait donc aucune possibilité de l’essayer à l’avance pour voir si elle lui donnerait accès au bâtiment. .

Soleymani a également déclaré qu’elle était restée en contact avec la femme via Facebook, mais après quelques jours, elle a remarqué que la page Facebook de la femme avait été supprimée. Lorsque Soleymani est allée vérifier l’unité, elle est tombée sur un gérant d’immeuble, qui l’a informée qu’elle avait été victime d’une arnaque par la femme et qu’il y avait d’autres victimes.

D’après ce que Soleymani comprend, la femme n’y vivait pas réellement. Elle comprend également, d’après ce que lui a dit le gérant de l’immeuble, que la femme sous-louait elle-même le logement d’une autre personne qui le sous-louait.

On ne sait pas qui y vit réellement. CBC News a contacté la société de gestion immobilière actuelle et ancienne pour clarifier les détails, mais n’a pas eu de réponse à temps pour la publication.

Plusieurs rapports de fraude à la location dans le secteur de l’Université de Waterloo font l’objet d’une enquête, selon des agents du Service de police régional de Waterloo. (Laura Meader/CBC)

Enquête policière

Soleymani a déclaré qu’elle avait immédiatement contacté la police locale et l’administration du campus.

Le service de police régional de Waterloo a déclaré à CBC qu’il ne pouvait pas commenter des cas spécifiques, mais a confirmé qu’il enquêtait sur un rapport de fraude à la location dans le district universitaire qui s’est produit les 6 et 7 août.

La police a déclaré avoir été contactée par trois personnes qui avaient été victimes d’escroqueries après avoir répondu à des annonces en ligne proposant une sous-location d’appartement.

“Les individus ont rencontré le suspect en personne avant que les victimes ne payent le suspect pour louer l’appartement. Les victimes ont appris plus tard que la location était une arnaque et n’ont pas reçu de réponse lorsqu’elles ont tenté de recontacter le suspect”, a déclaré la police dans un communiqué. communiqué de presse.

La police recherche maintenant une suspecte d’environ 5 pieds 2 pouces aux longs cheveux bruns. Toute personne ayant des informations est encouragée à se manifester ou à soumettre un signalement anonyme à Échec au crime au 1-800-222-8477 ou en ligne.

L’Université de Waterloo dit qu’elle est consciente de la situation de Soleymani et fait ce qu’elle peut pour aider.

“Heureusement, elle a déjà fait bon nombre des bonnes choses, mais nous sommes désolés d’apprendre qu’en dépit de tous ses efforts et des précautions prises pour se protéger, elle s’est retrouvée dans une situation difficile”, a déclaré Nick Manning, vice-président associé aux communications, a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CBC News.

Continuer d’enquêter sur les rapports d’escroqueries à la location dans le quartier universitaire de Waterloo. Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police ou @WaterlooCrime. Plus ici : https://t.co/jxMfsgGUYt Occ : 22-190568 ( 915) pic.twitter.com/mEf1XXxghY —@WRPSToday

L’université offre des prêts d’urgence et des bourses aux étudiants en difficulté. Soleymani a confirmé que l’école lui avait offert une bourse de 2 000 $.

Soleymani a demandé un logement sur le campus, mais il est sur une liste d’attente. Manning a déclaré que la liste d’attente existe en raison d’un grand nombre de demandes de résidence.

Cibler les étudiants « désespérés »

Soleymani a déclaré qu’elle pensait que les escrocs faisaient tout leur possible pour cibler les étudiants internationaux ou ceux qui se démenaient pour trouver une place des semaines avant l’école.

“Pendant ce temps, les étudiants sont désespérés, ils veulent juste trouver une place”, a-t-elle déclaré. “Je pense qu’en ce moment je réalise plusieurs [red] drapeaux, mais j’étais sous la pression de trouver une place. Lorsque votre priorité est de vous protéger contre l’itinérance, vous ne pouvez pas vous concentrer sur autre chose.

“Il y a beaucoup d’étudiants internationaux… qui cherchent une place sans succès… Nous n’avons pas d’autre choix que de faire confiance aux gens et je sais que pour beaucoup d’autres étudiants qui viennent de l’étranger, il n’y a pas d’autre choix que d’utiliser des candidatures en ligne.” a-t-elle ajouté, notant que les barrières linguistiques rendent également le processus plus difficile.

Soleymani a déclaré que la situation avait eu un impact sur sa santé mentale et l’avait empêchée de se concentrer sur ses études et ses recherches. Elle espère que son histoire sensibilisera et aidera les autres.

« Je veux juste avertir les autres étudiants. Je ne veux pas que quiconque vive la même situation.

La police régionale de Waterloo a publié des conseils de sécurité et des considérations pour les personnes à la recherche d’un logement pouvant être trouvé ici.