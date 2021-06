Un étudiant indo-américain remporte un prix prestigieux pour le développement d’une alternative à la mousse écologique

Un étudiant indo-américain a remporté un prix prestigieux pour avoir développé une alternative à la mousse écologique, motivée par l’impact de la tragédie du gaz de Bhopal en 1984. Sohi Sanjay Patel, étudiante en deuxième année dans un lycée du Texas, a été déclarée lauréate du Patrick H Hurd Sustainability Award lors du salon virtuel Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) de 2021.

Le prix est décerné par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Son projet propose de fournir une mousse de polyuréthane ignifuge dérivée de plantes qui pourrait être utilisée pour l’isolation des logements et d’autres applications, a déclaré l’EPA.

Le travail de Patel a été motivé par l’impact de la tragédie du gaz de Bhopal en 1984 en Inde, lorsque plus de 40 tonnes de gaz d’isocyanate de méthyle (MIC) ont fui d’une usine de pesticides, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le gaz MIC est une matière première principale pour la fabrication de mousse de polyuréthane qui est utilisée pour l’isolation et comme matériau de rembourrage dans une grande variété de produits.

Félicitations à notre lauréat du prix Patrick H. Hurd Sustainability Award 2021 à #RegeneronISEF Sohi Sanjay Patel, étudiante en deuxième année au College Park High School, The Woodlands, TX. Lire le communiqué de presse : https://t.co/mhqfsi8mkr– Recherche de l’EPA des États-Unis (@EPAresearch) 8 juin 2021

Son travail intitulé Scalable and Sustainable Synthesis of a Novel, Bio-Based Polyurethane Foam System Incorporating Industrial Byproducts and Waste se concentre sur le remplacement du MIC par des composants plus écologiques pour la fabrication de polyuréthane. En particulier, elle a développé deux nouveaux produits biochimiques, utilisant des déchets non toxiques, pour créer une mousse de polyuréthane de manière plus durable.

Les étudiants finalistes de l’ISEF de cette année appliquent les concepts des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) de manière remarquable pour aider à protéger la santé humaine et l’environnement, et leurs projets sont vraiment inspirants, a déclaré Jennifer Orme-Zavaleta, conseillère scientifique de l’EPA. Félicitations à Sohi Sanjay Patel pour avoir remporté le Patrick H Hurd Sustainability Award et à Charlotte Michaluk qui a été sélectionnée pour recevoir une mention honorable de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis au Salon international des sciences et de l’ingénierie Regeneron 2021, a déclaré Maya Ajmera, présidente et PDG de la Société pour Science et éditeur de Science News.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici