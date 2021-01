La NASA a annoncé les gagnants de cette année, Artemis Next-Gen STEM – Moon to Mars App Development Challenge, et l’étudiant indien Aryan Jain fait partie de l’équipe qui a remporté le prestigieux défi de codage. Dans le défi de cette année, les communications spatiales et la navigation (SCaN) de la NASA ont demandé aux étudiants de développer une application qui pourrait aider à la planification de la mission et aux activités d’exploration du pôle sud lunaire. Jain fait partie de «Team Unity» qui comprenait d’autres étudiants Anika Patel, Andy Wang, Franklin Ho, Jennifer Xiong, Justin Ji et Vedika Kothari, représentant une équipe conjointe de 5 écoles mondiales différentes dirigées par Whitney High School, USA. La Team Unity a maintenant été invitée à collaborer virtuellement avec les leaders de l’industrie et les dirigeants de la NASA en février.

Team Unity a développé l’application à l’aide du moteur de jeu multiplateforme Unity et l’a programmée en C #. Certaines des fonctionnalités de l’application incluent une mini-carte qui permettrait aux astronautes de voir leur position à partir d’une vue orthographique qui aide à mesurer la progression le long du chemin entre le site d’atterrissage et la destination et une option permettant à l’astronaute de basculer entre la première personne et la troisième personne qui regarde les perspectives. L’application propose des options de recherche de chemin, des textures de terrain et des scènes 3D. Pour créer l’application, l’équipe a utilisé les données de terrain du pôle Sud lunaire disponibles. Jain est étudiant à la SunCity School Gurugram.

La NASA a déclaré que la STEM Next Gen avait des activités axées sur la campagne d’exploration de la NASA pour la Lune vers Mars. En mettant l’accent sur les systèmes et plates-formes de transport intégrés de la NASA, à savoir la capsule Orion, le système de lancement spatial (SLS Rocket) et l’avant-poste lunaire Gateway. Ces défis font partie de la mission de débarquer la première femme astronaute et le prochain lot d’astronautes sur la Lune d’ici 2024.