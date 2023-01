Un étudiant indien déploie le drapeau du Karnataka à Londres et suscite un débat sur les identités régionales

Un étudiant indien ayant choisi de déployer le drapeau de l’État du Karnataka lors de sa convocation à la City University de Londres a provoqué un tollé sur Internet. Adish R Wali, diplômé en gestion de la maîtrise de l’université, a publié une vidéo de lui-même recevant le diplôme et a mentionné: «J’ai obtenu une maîtrise en gestion de la City University of London – Bayes Business School (Cass). Un moment de fierté lorsque j’ai déployé notre drapeau de l’État du Karnataka lors de la cérémonie à Londres, au Royaume-Uni.

Dans le clip, on peut voir l’étudiant monter sur scène et prendre la pose signature de Shah Rukh Khan après que son nom a été prononcé. Il marche vers le centre de la scène, sort le drapeau du Karnataka de sa poche et l’agite. On peut aussi entendre les acclamations en arrière-plan. Il continue ensuite à récupérer son diplôme, tenant le drapeau à la main.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a recueilli plus de 2,5 millions de vues depuis sa mise en ligne. La vidéo qui a pris d’assaut Internet a divisé les utilisateurs des médias sociaux. Certains ont félicité Adish pour son diplôme et l’ont félicité pour son dévouement à sa patrie, tandis que d’autres se sont opposés à l’affichage des identités régionales dans un forum étranger.

Un utilisateur n’était pas sûr de l’utilisation d’un drapeau d’État sur le drapeau tricolore indien.

Humein à INDE ka drapeau pata hai .. Karnataka ka bhi drapeau hai kya …. Désolé mon pote, tu as fait ta SEP .. félicitations .. mais certaines choses ne peuvent pas être enseignées .. elles doivent venir du cœur .. les diplômes ne confèrent pas la sagesse – (@Mini_Tripathii) 22 janvier 2023

“Oh, c’est cette période du mois où les personnes peu sûres d’elles qui n’ont pas de quoi être fiers ou qui ont une identité secondaire à part leur caste (ce qui est mauvais) et la religion font rage sur les identités ethnolinguistiques”, lire une réponse

Oh, c’est cette période du mois où les personnes peu sûres d’elles qui n’ont pas de quoi être fiers ou qui ont une identité secondaire en dehors de leur caste (ce qui est mauvais) et de la religion se déchaînent contre les identités ethnolinguistiques. https://t.co/MYutEgF92I– KannadaGothilla (@KannadaGotilla) 22 janvier 2023

Un autre utilisateur a poursuivi en disant : « Félicitations ! Appréciez votre amour pour notre drapeau Kannada ».

Cet utilisateur a tweeté une photo du drapeau tricolore et du drapeau de l’État du Karnataka avec la légende “Préférez les deux”.

En décembre de l’année dernière, un étudiant a été attaqué à Belagavi pour avoir prétendument hissé le drapeau du Karnataka lors d’un événement universitaire. Le garçon a été vu avec le drapeau du Karnataka pendant que tout le monde dansait sur la musique à l’intérieur des locaux du collège. Quelques étudiants l’ont immédiatement battu après qu’il ait sorti le drapeau.

La vidéo est devenue virale sur Internet, incitant de nombreuses organisations pro-Kannada à exiger une enquête. Cet incident a eu lieu au collège Gogte à Belagavi.

