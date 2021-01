Un étudiant indien de 14 ans à Dubaï a fait un portrait spécial du Premier ministre Narendra Modi en cadeau pour la fête de la République. Le portrait au pochoir en six couches réalisé par Saran Sasikumar du Kerala a été remis jeudi au ministre d’État aux Affaires extérieures et aux Affaires parlementaires, V Muraleedharan, le dernier jour de sa visite de trois jours aux Émirats arabes unis.

« Heureux de rencontrer à #Dubai le jeune artiste talentueux Saran Sasi Kumar du Kerala, maintenant résident de #UAE. Il a présenté ce beau portrait, une peinture au pochoir en 6 couches, à notre PM @narendramodi ji comme cadeau de la fête de la République. Vraiment inspirant ! Mes meilleurs vœux à lui », a tweeté Muraleedharan vendredi, partageant une photo de lui acceptant le portrait du garçon et de ses parents.

Sur le portrait, le Premier ministre Modi est vu en train de saluer, portant un chapeau de cavalerie à larges bords avec le logo de la Force de sécurité industrielle centrale (CISF).

Selon un reportage de Gulf News, le portrait mesure 90 cm sur 60 cm.

Il a fallu environ six heures pour dessiner l’image avec des couches de six nuances de couleurs, a déclaré Saran, qui a dessiné 92 portraits, dont ceux des principaux dirigeants des Émirats arabes unis pendant la pandémie COVID-19.

Ce n’est pas la première image de Modi que Saran a dessinée.

L’élève de neuvième année de la New Indian Model School de Dubaï avait également réalisé un portrait au pochoir en cinq couches de Modi qui mesurait 1,5 m sur 1 m en octobre de l’année dernière. Il a obtenu une certification de grand maître de Asia Book of Records et un autre certificat de India Book of Records pour ce portrait d’art au pochoir, selon le rapport.