Une étudiante de Virginie quitte son lycée après que le personnel n’ait rien fait contre un e-mail de masse la critiquant pour avoir choisi de souligner l’expert conservateur Candace Owens comme un «pionnier noir».

Les étudiants de la St. Margaret’s High School de Tappahannock, en Virginie, ont été chargés ce mois-ci par le Black Student Union de présenter des projets sur «Pionniers noirs» en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs. Julia Saville, une junior, a choisi Owens.

Saville, un chef de chapitre pour Turning Point USA pour lequel Owens travaillait auparavant, a déclaré à Daily Wire qu’elle avait rejoint le Black Student Union pour avoir une perspective différente sur les questions raciales à la lumière du mouvement Black Lives Matter.

Un e-mail à l’échelle de l’école a condamné un lycéen pour avoir appelé "raciste" @RealCandaceO une "pionnier noir" J’ai parlé avec l’élève du secondaire qui soutient Candace et elle m’a dit qu’elle avait décidé de quitter l’école après avoir été elle-même qualifiée de raciste. – Chrissy Clark (@chrissyclark_) 24 février 2021

«Je voulais juste connaître leur point de vue et [understand] leurs expériences sur le campus, » elle a dit.

Saville n’a pas été accueillie aussi ouvertement, cependant, après que les membres ont découvert qu’elle présentait un projet sur Owens, qui anime actuellement une émission pour le PragerU de droite.

Le matin où Saville était censée présenter son travail, elle a reçu un e-mail à l’échelle de l’école envoyé à tous les élèves et membres du personnel la faisant exploser comme « irrespectueux » d’avoir choisi de mettre en valeur « raciste » Candace Owens.

«Candace Owens n’est pas quelqu’un que nous devrions reconnaître aujourd’hui, surtout pendant le Mois de l’histoire des Noirs, alors qu’elle n’a absolument rien fait pour la communauté noire», le camarade de classe a écrit, ajoutant que le commentateur conservateur avait «A ouvertement tenté de dégrader les luttes de la communauté noire en disant au grand public que l’Amérique n’est pas un pays raciste et que tous ceux qui croient qu’elle essaie de diviser l’Amérique.»

Elle a dit que c’était «Offensant» que Saville «s’est assis, a réfléchi, a fait des recherches [Owens], et j’ai pensé que c’était correct de le faire.

L’e-mail comprenait un tweet d’Owens disant qu’elle n’avait pas honte de soutenir l’ancien président Donald Trump comme preuve d’elle « racisme. »

Juste un petit tweet pour vous rappeler à tous les gauchistes que je n’ai aucune honte d’avoir soutenu @realDonaldTrump depuis 4 ans et je me tiens sans vergogne aux côtés de tous les patriotes de ce pays. Vos frottis m’ont inspiré et continueront de m’inspirer. Je ne serai jamais réduit au silence. – Candace Owens (@RealCandaceO) 7 janvier 2021

Ironiquement, le projet de Saville ne s’est même pas concentré sur la politique d’Owens, mais plutôt sur sa foi et ses luttes personnelles contre les menaces racistes en tant qu’étudiante.

Saville avait également choisi de présenter des projets sur Ben Carson, le juge de la Cour suprême Clarence Thomas et Harriett Tubman, que personne ne contestait.

Étant donné que l’e-mail a été envoyé à tout le personnel et aux étudiants, mais qu’il relevait de l’Union des étudiants noirs, le père de Saville a contacté le directeur de l’école en disant que sa fille avait été calomniée comme raciste, mais il a été accueilli avec un haussement d’épaules. épaules.

«Rien n’est fait du tout pour corriger la situation», a-t-il déclaré à Daily Wire, ajoutant que le camarade de classe qui a écrit l’e-mail ne fait face à aucune conséquence.

Saville a maintenant décidé de quitter l’école.

«Je ne me sentais pas menacé, mais c’est vraiment mal à l’aise quand on sait que [my peers] tous ressentent une certaine manière pour moi et ne m’aiment pas simplement à cause de mes opinions politiques », elle a dit.

Owens elle-même n’a pas encore réagi au traitement de l’étudiant, mais d’autres conservateurs ont critiqué le lycée pour discrimination politique, et ce n’est pas la première fois qu’une école est accusée de maltraiter des étudiants de droite.

Dans un autre cas ce mois-ci, détaillé sur The Megyn Kelly Show, une lycéenne a également été évitée pour sa politique. L’étudiante anonyme, appelée Jane Doe, une partisane de Donald Trump, a été accusée d’être raciste par ses camarades de classe lorsque quelqu’un a remarqué un autocollant sur son ordinateur en soutien à la police. Des camarades de classe ont ensuite affirmé que Doe avait fait de nombreuses déclarations racistes comme « Les vies noires n’ont pas d’importance, » bien qu’elle nie avoir dit aucun d’entre eux. Le lycée du Missouri qu’elle a fréquenté a refusé de faire quoi que ce soit contre les accusations racistes, dont aucune n’était étayée par des preuves.

«Au-delà de scandaleux», un utilisateur tweeté en réaction à l’histoire de Saville.

«Candace Owens est forte et honorable. Elle n’est pas raciste, elle est juste gênante pour les démocrates et leurs tactiques de division ». un autre ajoutée.

S’il vous plaît, dites-moi comment une femme noire avec une organisation qui se concentre sur l’aide aux Noirs américains dans les secteurs en difficulté de la société – comment est-elle raciste? Il n’est pas nécessaire d’être d’accord avec l’opinion de quelqu’un pour reconnaître qu’il est un «pionnier». Je ne suis pas d’accord avec RGB mais elle était une pionnière. https://t.co/RvMlcVJ55f – Emily Locke 🇺🇸 (@EmmyLocke) 25 février 2021

