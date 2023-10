Un étudiant gagne 10 000 $ pour développer une technologie portable | Actualités de la CRF

La passionnée de santé et de fitness, Lara Garcia, s’est retrouvée frustrée alors qu’elle s’entraînait pour son premier semi-marathon à Yosemite.

« En plus de passer des mois à travailler mon endurance physique, je devais m’assurer que ma forme et ma technique étaient au point pour éviter toute blessure », raconte l’étudiant en génie informatique, également membre de l’association. Collège spécialisé. « C’est au cours de cette expérience éreintante que j’ai réalisé qu’il devait y avoir une manière meilleure et plus efficace de m’entraîner. »

On dit souvent que la nécessité est mère de l’invention, et les mois d’entraînement physique de Garcia ont donné naissance à l’idée de DashOne, un appareil portable qui fournit des informations en temps réel sur la forme et la technique d’un coureur.

Garcia attribue au temps passé à StartUP FIU, le centre d’innovation dédié de l’université, l’acquisition d’une connaissance fondamentale de ce qu’est l’entrepreneuriat. Cela l’a par conséquent inspirée alors qu’elle réfléchissait à son projet de classe senior, une exigence pour tous les seniors du College of Engineering.

« Déterminée, créative et férue de technologie, Lara est emblématique de l’étudiante prête pour l’avenir. CRF StartUP produit », déclare Emily Gresham, vice-présidente adjointe de la recherche, de l’innovation et du développement économique et cofondatrice de CRF StartUP. « Nos programmes expérientiels, nos communautés d’apprentissage dynamiques et notre mentorat dédié préparent les étudiants à réussir après l’obtention de leur diplôme et leur donnent la confiance en eux, les compétences et les connaissances nécessaires pour les aider à exceller. »

Voulant traduire les défis auxquels elle a été confrontée lors de son entraînement marathon en une solution créative, Garcia a redoublé son idée de technologie portable et a commencé à mener des études de marché pour en savoir plus sur les besoins de son public cible.

« Notre objectif est d’atteindre les coureurs compétitifs qui recherchent des informations en temps réel sur leur foulée, leur technique et leur forme », explique Garcia, qui s’est associée à son ami Juan Fortich, qui fréquente la FAU, pour créer DashOne.

Le prototype du duo comprend deux composants : un capteur portable qui peut se fixer à différentes parties du corps, comme le torse, les genoux ou les chevilles, et une application mobile qui suit et analyse une séance d’entraînement en temps réel.

« La plupart des blessures sont dues à une mauvaise forme physique et à une mauvaise posture de course », explique Garcia. « Alors que d’autres appareils se concentrent sur les résultats et la biométrie, comme la foulée ou la pression d’une personne lorsqu’elle frappe le trottoir, DashOne se concentre sur la forme du coureur, ce qui est essentiel pour atteindre des performances optimales. »

Garcia et Fortich ont commencé à développer le prototype en janvier 2023 et ont remporté peu après la première place – et un prix de 10 000 $ – au concours de présentation d’affaires de la FAU. De plus, ils ont récolté 5 000 $ en participant au Bourse de lancement Blackstone Launchpadhébergé par les CRF Centre d’entrepreneuriat Pino.

Le duo dynamique a également participé aux demi-finales de Concours Draper pour les femmes entrepreneurs collégialesl’un des plus grands concours d’entrepreneuriat collégial du pays.

Garcia prévoit de continuer à perfectionner le prototype afin que DashOne puisse commencer à lever suffisamment de capitaux pour commercialiser son appareil unique. Et, ajoute-t-elle, elle doit cette perspective à la CRF.

« DashOne m’a permis d’entrer dans des salles dans lesquelles je n’aurais jamais imaginé me trouver, de me connecter avec d’autres étudiants et de les inspirer à poursuivre leurs propres passions à travers l’entrepreneuriat, et de tirer le meilleur parti des diverses ressources et du réseau de la CRF avant l’obtention de mon diplôme », a déclaré Garcia. Pour cela, je suis incroyablement reconnaissant. »