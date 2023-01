Un étudiant est mort après avoir grimpé par la fenêtre du troisième étage alors que la famille au cœur brisé rend hommage

UN ÉTUDIANT est décédé après être tombé en escaladant une fenêtre du troisième étage et sa famille a rendu hommage.

Cameron Walker a été vu suspendu à l’extérieur d’une fenêtre arrière de son appartement au début d’octobre de l’année dernière avant de tomber et de mourir.

La famille de Cameron Walker a rendu hommage à leur fils et à leur frère après qu’une enquête ait eu lieu aujourd’hui

Le jeune homme de 27 ans vivait dans une propriété de Falkner Square située dans le quartier géorgien de Liverpool, avant que la tragédie ne se produise juste après 16 heures le 5 octobre.

Des témoins ont vu l’étudiant universitaire “brillamment talentueux” perdre pied et atterrir sur un toit inférieur avant de tomber sur le trottoir.

Il est décédé le lendemain après avoir été soigné à l’hôpital d’Aintree pour une grave blessure à la tête.

Son père, Russell Walker, a déclaré: “Il avait déposé sa petite amie à la gare ce matin-là. Il a téléphoné à sa mère, a eu une conversation avec elle, aussi heureux que Larry, et la prochaine chose que nous avons su, c’est que nous avons eu cet appel téléphonique.

“Il était très attentionné, très calme, mais il avait un sens de l’humour redoutable. C’était un musicien talentueux. Il jouait de la guitare acoustique, du clavier et du piano. Il allait apprendre à jouer de la flûte. Je suis un La dernière fois que j’ai vu Cameron, il m’a dit qu’à la fin de ses études, il allait apprendre à jouer de la cornemuse, alors j’en étais plutôt content.

“Il a parfois réfléchi profondément. Mais c’est mieux que de ne pas réfléchir du tout. Il a appris le mandarin depuis deux ans. Il venait juste d’emménager avec sa petite amie. Il avait tout devant lui.”

Le frère de Cameron, Ollie May, a déclaré dans un hommage: “Les mots ne peuvent décrire à quel point il est difficile de perdre un frère, en particulier un qui a encore tant à offrir au monde. Quand quelque chose vous frappe comme ça à l’improviste, il n’y a pas de réponse qui se sent bien , autre qu’une profonde tristesse.

“J’ai perdu une partie de moi que je ne retrouverai pas et qui me manquera toujours.”

Lors d’une enquête tenue aujourd’hui, la coroner Anita Bhardwaj a déclaré: “Cameron était un étudiant de troisième cycle à l’Université de Liverpool et clairement un jeune homme brillant, talentueux et qui avait un bel avenir devant lui.

“Tout ce comportement était inhabituel pour Cameron et il est clair que son état d’esprit a été influencé par les drogues consommées. Plus probablement qu’autrement, les drogues consommées par Cameron ont eu un impact néfaste sur ses capacités cognitives et ses fonctions motrices, ce qui l’a amené à grimper par la fenêtre, perdre pied et tomber.”

L’enquête a appris qu’un rapport de toxicologie avait révélé un mélange de drogues dans le système de Cameron au moment de sa mort, notamment du LSD et du cannabis.

S’exprimant lors de l’enquête, le témoin Thomas Fendick a rapporté avoir entendu Cameron crier.

Il a dit: “Il criait et criait vers moi, mais je ne pouvais pas le comprendre. Il n’avait pas l’air en colère ou bouleversé, mais il avait l’air fou.”

Selon M. Fendick, il a tenté de persuader Cameron de revenir à l’intérieur de l’appartement pendant environ cinq minutes, mais n’a pas réussi et il a appelé le 999.

Son père a déclaré: “C’était tellement hors de propos, et c’est essentiellement tout ce que je peux dire. C’est très tragique. Comment une famille gérerait-elle la perte d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur? Mais vous devez continuer.

“Je tiens à remercier les services d’urgence et tout le personnel de l’hôpital d’Aintree, le service des coroners et les habitants de Liverpool, dont l’empathie et la gentillesse resteront avec moi pendant des années.”