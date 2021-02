Une JEUNE étudiante en médecine a été retrouvée étranglée à mort à son domicile, quelques semaines à peine après avoir signalé une agression sexuelle à la police et demandé un transfert dans un autre hôpital.

Mariana Sanchez Davalos, 24 ans, était une étudiante en médecine et chirurgienne en herbe travaillant dans une clinique de la municipalité d’Ocosingo avant d’être retrouvée morte dans sa résidence au Mexique le 28 janvier.

Selon la police, son autopsie a révélé qu’elle avait été étranglée à mort mais il n’y avait aucun autre signe de violence ou d’abus sexuel.

Les médias locaux ont rapporté que Davalos avait signalé une agression sexuelle par un membre de la communauté locale à la police plusieurs semaines avant son meurtre, mais l’affaire n’a jamais fait l’objet d’une enquête.

Elle a ensuite demandé à l’Université nationale autonome du Chiapas, où elle était inscrite parallèlement à son travail à la clinique, de la transférer dans un autre lieu.

Cependant, Davalos a plutôt obtenu un mois de congé alors que sa demande de réinstallation a été ignorée.

On ne sait pas si elle a informé l’Université de l’agression sexuelle qu’elle avait précédemment signalée à la police.

Ses amis ont déclaré que le bilan physique et émotionnel de l’agression sexuelle présumée ainsi que le fait de survivre pendant dix jours sans revenu ont plongé Davalos dans une spirale dépressive.

Des collègues étudiants en médecine ont organisé une manifestation devant l’Université pour demander des réponses sur les raisons pour lesquelles la jeune femme de 24 ans s’est vu refuser son appel désespéré à changer de lieu et à enquêter sur la police ignorant l’agression sexuelle.

Le Comité des étudiants en médecine de l’État du Chiapas (CEMECH) a exigé que le directeur de la Faculté de médecine humaine, le Dr Manuel Velasco Suárez, explique son manque d’attention, « car ce n’est pas la première fois que des situations comme celle-ci se produisent pendant le stage ou processus de service. «

Le ministère de la Santé a publié une déclaration exprimant leur «indignation» face au meurtre de Davalos et réitérant leur politique de tolérance zéro pour tout comportement violent envers les femmes.

«Le harcèlement sexuel et le harcèlement sexuel sont des comportements inacceptables qui portent gravement atteinte à la dignité des personnes, et les filles, les adolescents et les femmes sont les plus touchés», a écrit le secrétaire à la Santé, le Dr Jorge Alcocer Varela.

Les responsables ont déclaré qu’ils étaient en contact avec la famille des victimes et fourniraient un soutien dans le cadre de leur enquête sur la mort prématurée de Davalos.

L’affaire est traitée comme un fémicide, mais aucun suspect n’a encore été signalé.

Des groupes de défense des droits des femmes et des militants en ligne ont lancé le hashtag #JusticiaParaMariana pour propulser le combat pour la justice.

Un utilisateur a écrit: « Un étudiant en médecine devrait se concentrer uniquement sur l’apprentissage, sans avoir à se soucier de sa sécurité. Un environnement de travail sûr est TOUJOURS nécessaire. »

« Le cas de Mariana aurait pu être évité. Les autorités doivent écouter et agir. »

Les militants des droits des femmes, le collectif Mujeres de la Sal, ont appelé le gouverneur à mener l’enquête.

« Nous exigeons que le gouverneur du Chiapas prenne des mesures à ce sujet et punisse conformément à la loi le personnel qui a ignoré la demande de Mariana et ses antécédents d’agression sexuelle », ont-ils déclaré.