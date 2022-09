Un étudiant en médecine de dernière année a aidé une femme à accoucher à bord d’un train express mardi. Ils voyageaient tous les deux dans le Secunderabad-Visakhapatnam Duronto Express lorsque la femme enceinte a accouché, a rapporté le Times of India. L’étudiant en médecine, K Swathi Reddy de Narasaraopet, est originaire du district de Guntur dans l’Andhra Pradesh et suit une formation MBBS au Gitam Institute of Medical Sciences (GIMS). Elle était montée à bord du même car que la femme enceinte de 28 ans, qui se rendait avec son mari dans leur ville natale, Srikakulam.

Selon Swathi, la femme a commencé à ressentir des douleurs de travail vers 3h30 du matin. Elle se souvient que quelqu’un a appelé un médecin à 4h40 du matin, après quoi elle est passée à l’action et a décidé d’intervenir. l’hôpital.

“J’étais inquiète et aussi effrayée parce que le placenta n’était pas sorti depuis 45 minutes, j’ai été soulagée quand le bébé est sorti”, a déclaré Swathi.

Finalement, la petite fille a accouché à 5h35 du matin alors que le train était près d’Annavaram. Swathi a partagé que les nouveau-nés sont censés être gardés dans des conditions chaudes, mais que l’autocar dans lequel ils voyageaient était climatisé. Pour s’assurer que le bébé reçoive suffisamment de chaleur, les passagers ont apporté leur aide et ont donné leurs couvertures pour envelopper l’enfant. Swathi a déclaré que de nombreux passagers l’ont également aidée lors de l’accouchement et ont transformé le compartiment en une “salle d’accouchement de fortune”.

Après la naissance de l’enfant, il n’a pu être transporté à l’hôpital qu’après une heure et demie car le train n’avait pas d’arrêt entre Vijayawada et Visakhapatnam. Une fois arrivés à la gare d’Anakapalli, la mère et le nouveau-né ont été transférés à l’hôpital gouvernemental NTR dans une ambulance qui était prête. Swathi les a accompagnés à l’hôpital et a informé les médecins de l’accouchement prématuré de l’enfant qui a été placé dans un incubateur.

