Un étudiant en MBA contraint de laver ses ustensiles après son mariage brutal dans le Madhya Pradesh

Une vidéo d’un briseur de porte de mariage forcé de laver des ustensiles dans le cadre d’une punition pour avoir mangé de la nourriture gratuite a laissé beaucoup de monde vexé sur Internet. L’incident qui s’est produit lors d’une cérémonie de mariage dans le Madhya Pradesh est devenu viral. Le gatecrasher, identifié comme étant un étudiant au MBA, a mangé de la nourriture lors de l’événement sans invitation. On peut voir un homme, apparemment l’un des organisateurs de l’événement, demander à l’étudiant s’il connaît la punition pour avoir mangé de la nourriture gratuite, car ce dernier continue de laver les ustensiles après avoir été attrapé.

« Êtes-vous au courant de la punition pour avoir de la nourriture gratuite ? Vous devez laver soigneusement les ustensiles comme vous le faites chez vous », peut-on entendre dire en hindi l’homme qui enregistre la vidéo. L’homme continue de jauger des détails sur l’étudiant pour savoir ce qu’il étudie et où il habite. L’étudiant révèle qu’il étudie le MBA à Bhopal et qu’il est originaire de Jabalpur. De plus, l’homme demande si ses parents ne lui envoient pas d’argent pour manger. “Vous gagnez une mauvaise réputation pour Jabalpur”, a ajouté la personne qui enregistre la vidéo.

À un moment donné dans le clip, on demande également à l’étudiant ce qu’il ressent à l’idée de recevoir la punition de laver des assiettes. L’étudiant répond : “Maintenant que j’ai de la nourriture gratuite, je dois faire quelque chose pour compenser.”

Le clip viral a laissé beaucoup de gens irrités à l’idée de punir quelqu’un pour avoir mangé de la nourriture lors d’un mariage. Beaucoup pensaient qu’un avertissement aurait été suffisant, une autre section d’Internet a déclaré que les organisateurs auraient dû faire preuve de clémence car c’était une heureuse occasion. En répondant au clip, un utilisateur a dit : « Pauvre enfant, ne pourraient-ils pas laisser un enfant manger ? C’est tellement horrible à faire.

Un autre l’a qualifié d’acte honteux : « C’est tellement honteux, si quelqu’un mange à votre fête, vous devriez être heureux plutôt que de punir/humilier quelqu’un comme ça. Un changement dans le processus de pensée et l’attitude est très nécessaire.

Un autre a rejoint, “Les gens dégoûtants ne peuvent même pas nourrir un garçon.”

Quelle est votre opinion sur l’incident ?

