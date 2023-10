Parmi ses collègues du front office des Texas Rangers, il y a deux choses qui distinguent Paige Zizka : le blazer rose vif qu’elle porte sur le terrain et son utilisation abondante du mot « salut ».

Stagiaire au département des promotions du Globe Life Field d’Arlington, Zizka est l’une des rares Aggies à aider à gérer l’équipe destinée aux World Series – et elle veut que tout le monde le sache.

«Je réponds à chaque e-mail, à chaque SMS, à chaque appel téléphonique avec ‘Salut’. C’est la chose la plus importante que j’ai retenue d’A&M… et je l’ai apportée aux Rangers », a-t-elle déclaré. « Peu m’importe l’importance de l’e-mail, peu m’importe si nous sommes sur la plus grande scène mondiale, je dirai toujours « bonjour ».

Senior en gestion sportive et étudiante de longue date pour Texas A&M Athletics, Zizka travaille avec les Rangers depuis mars, gérant les opportunités d’engagement des fans telles que la remise de prix et le Jr. Rangers Kids Club et aidant à coordonner les activités sur le terrain comme l’hymne national. et premier lancer.

“Tout ce qui se passe pendant ce match, autre que le jeu ou l’entraînement, c’est ce dont nous sommes responsables”, a déclaré Zizka. “Plus récemment, pour les séries éliminatoires, j’ai dirigé des drapeaux géants qui sont sortis sur le terrain, une garde d’honneur qui est sortie au centre du terrain, et je me tiens juste au milieu, dirigeant tout cela.”

Maintenant que les Rangers se dirigent vers leur première participation aux World Series depuis 2011, Zizka se prépare à terminer son stage sur une note positive, contribuant ainsi à l’organisation de l’un des plus grands événements de tous les sports. Elle se souvient encore de ce qu’elle a ressenti lundi, lorsque son équipe a battu les Astros pour assurer sa place au championnat.

«J’étais assis dans mon salon à College Station lorsque nous avons remporté l’ALCS. Le petit ami de ma colocataire est un grand fan des Rangers, et le reste de mes colocataires sont des fans des Astros, alors nous étions tous sur le bord de notre siège », se souvient-elle. “Après le match, je suis sorti en courant dans la rue, nous avons pris une douche au champagne et j’ai dit : ‘OK, mettons-nous au travail.'”

Attraper des balles courbes

Malgré son nouvel enthousiasme pour le baseball professionnel, Zizka dit qu’elle a toujours été une fan de football dans l’âme. Ayant grandi à Katy, au Texas, elle s’est intéressée à une carrière d’athlétisme après avoir couvert le sport pour son équipe de presse étudiante, suivant l’équipe de football de l’école jusqu’aux demi-finales de l’État.

Elle avait déjà des vues sur A&M, où elle envisageait de se spécialiser dans les affaires. Mais après une saison passionnante à soutenir son équipe en marge, elle a décidé d’étudier plutôt la gestion du sport.

“A&M propose l’un des meilleurs programmes de gestion sportive aux États-Unis, alors je me suis dit : ‘OK, c’est l’endroit parfait pour moi'”, a déclaré Zizka. Dès son arrivée sur le campus, elle s’est mise au travail, acceptant un emploi au sein de l’équipe des installations sportives, aidant à l’entretien et aux opérations de Kyle Field et d’autres sites sportifs d’Aggie. Athlète à part entière, Zizka a également rejoint l’équipe cycliste A&M, qu’elle a dirigée à un championnat national juste l’année dernière.

En plus de tout cela, elle trouvait encore le temps d’effectuer des stages et de nouer des relations avec un réseau de responsables sportifs à travers l’État.

Après une interaction fortuite sur les réseaux sociaux avec un membre haut placé de la direction des Rangers, Zizka a fini par envoyer son curriculum vitae, décrochant un poste avec l’équipe peu de temps après. Depuis, elle fait des allers-retours entre College Station et Arlington, profitant au maximum de cette opportunité inattendue.

Huit mois plus tard, alors que Zizka termine son stage et se prépare pour le prochain chapitre de sa carrière, elle espère pouvoir donner l’exemple aux étudiants plus jeunes, en montrant aux futurs étudiants en gestion du sport tout ce qu’ils peuvent faire avec ce diplôme.

Pour l’instant, Zizka se concentre à faire tout ce qu’elle peut pour soutenir son équipe, alors que les Rangers tentent de remporter leur tout premier titre dans la Série mondiale. L’ensemble de l’organisation sera sous beaucoup d’attention et sous beaucoup de pression – mais Zizka dit que c’est exactement ce qui l’a attirée vers cette carrière en premier lieu.

“Hier soir, j’ai conduit directement de College Station au stade, et en voyant les inscriptions “World Series” peintes sur le terrain, je n’ai pas eu d’autre sensation”, a-t-elle déclaré. «J’adore ce genre de choses. J’aime les grands moments, les enjeux élevés. Tout ce que j’ai fait dans mon passé – laver sous pression Kyle Field, plier les nappes, toutes les petites choses – cela en vaut la peine.