Un étudiant en génie qui a obtenu 54 % en 12e déclare qu’il ne peut pas trouver d’emploi, suscite un débat

Dans le système éducatif indien, l’examen par le jury revêt une grande importance. Les notes de la classe 10 et de la classe 12 ont toutes deux une importance car elles peuvent déterminer l’entrée d’un étudiant dans un collège de son choix et, par conséquent, l’obtention de l’emploi qu’il souhaite. Au fur et à mesure que les choses évoluaient, cette idée a été de plus en plus remise en question alors que les gens remettaient en question le système qui accorde tant d’importance aux tableaux de bord. Un utilisateur de Reddit a exprimé une opinion contraire et a déclenché un débat sur la plateforme. «Les notes de 12e année sont assez importantes, malheureusement. Apprenez de mon erreur. Ce n’est pas exactement un Rant, juste quelque chose que je partage sur moi. Je vais essayer de faire court », a-t-il écrit. L’utilisateur a déclaré qu’il était désormais incapable de trouver un emploi en raison de son faible score.

«Je suis actuellement en dernière année de BTech IT, je poursuis mon BTech dans un collège de troisième année… mon pourcentage en 12 était de 54%. De nombreuses entreprises sont venues dans mon collège à la recherche de stagiaires, elles ont des critères d’éligibilité, c’est-à-dire plus de 60% en 10e et 12e année et plus de 70% en ingénierie sans aucun retard. J’ai 85% dans mon 10e et 75% en ingénierie », a-t-il écrit. En outre, il a expliqué comment il n’était pas convoqué pour des entretiens parce que son pourcentage de 12e année était de 54 %. “Même si je cherche des stagiaires sur LinkedIn, ils ne m’intervieweraient pas si je divulguais mon pourcentage de 12e année”, a-t-il déclaré.

Le message est maintenant devenu viral et a attiré beaucoup d’attention de la part des internautes. Un utilisateur de Reddit a écrit : « Mon frère a eu le même problème même en 10e, il avait moins de notes. Maintenant, il travaille dans une grande multinationale avec près de 20lpa. Dans la technologie b, il sentait qu’il n’obtiendrait jamais un emploi dans les technologies de l’information. Maintenant, il est le gourou de tous les étudiants en technologie b de notre région et de notre famille (non pas parce que 20 lpa, c’est gros, mais parce que tout le monde sait où il était et où il est maintenant. Faites de votre mieux.

Une autre personne a mentionné : « Dans quel domaine êtes-vous ? A mon avis ça ne devrait pas avoir d’importance. J’ai un B.Com avec des notes horribles, je travaille dans la technologie et aucune entreprise n’a vu cela comme un problème. Le mieux serait de trouver une entreprise qui vous embauche quelles que soient vos notes.











Les gens ont des opinions très différentes sur ce sujet. Que pensez-vous de la même chose ?

