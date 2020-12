Un étudiant ingénieur du Tamil Nadu s’est fait un nom grâce à son innovation qui lui a valu le concours de design mondial Cubes in Space. Le jeune innovateur, S Riyasdeen, est un étudiant de deuxième année en génie mécatronique de l’Université de Sastra.

Riyasdeen a créé un satellite FEMTO de 37 mm VISION SAT v1 et v2 avec une charge utile de 30 mm pesant 33 gms et est maintenant le satellite FEMTO le plus léger au monde, le Nouveau Indian Express signalé. Il est originaire de Karanthai dans le Thanjavur du Tamil Nadu.

Outre les résines thermoplastiques polyétherimide, le garçon a déployé la technologie d’impression 3D pour créer le satellite. Le concours a été organisé par l’Agence spatiale nationale aéronautique (NASA) et a réuni 1 000 participants de 73 pays. Le concours s’adressait aux étudiants âgés de 11 à 18 ans.

Les satellites sont conçus pour enregistrer environ 17 paramètres avec 11 capteurs et VISION Sat v1 et devraient faire partie de la mission SR-7 NASA Rocket. La mission devrait être lancée depuis le Wallops Flight Facility, en Virginie, aux États-Unis en juin de l’année prochaine, tandis que Sat v2 fera partie de la mission de ballon de la NASA RB-6, qui sera lancée en août 2021.

« Les satellites sont nommés VISON SAT v1 et v2 et mesurent tous les deux 37 mm et la charge utile n’est que d’environ 30 mm pour un poids de 33 grammes et sont ainsi devenus les satellites Femto les plus légers au monde », a déclaré Riyasdeen.

Le SASTRA-TBI dans l’impression 3D et l’Internet des objets (IoT) offrira une subvention d’incubation de Rs 5 Lakhs à Riyasdeen pour réaliser son rêve de créer une start-up à succès, a déclaré le vice-chancelier de la SASTRA, S Vaidhyasubramaniam.