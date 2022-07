Un étudiant en droit d’Edmonton poursuit la province et le barreau pour un serment obligatoire à la reine

Un stagiaire en droit d’Edmonton qui devrait être admis au barreau le mois prochain poursuit la province et la Law Society of Alberta parce qu’il affirme que prêter un serment obligatoire à la reine contredirait ses croyances religieuses.

Prabjot Singh Wirring est un fervent sikh Amritdhari. Il dit qu’il a fait un serment absolu et s’est soumis à Akal Purakh, l’être divin de la foi sikh, et qu’il ne peut pas faire une allégeance similaire à une autre entité ou souverain.

“Pour moi, c’est une partie fondamentale de qui je suis en tant que personne. L’obligation de prêter ce serment d’allégeance m’obligerait à revenir sur les vœux et le serment que j’ai déjà faits et [do] beaucoup de dommages à qui je suis en tant que personne et à mon identité”, a déclaré Wirring à CBC News.

En Alberta, la législation provinciale exige que les avocats prêtent serment « d’être fidèles et de porter une véritable allégeance à Sa Majesté la reine Elizabeth II, ses héritiers et successeurs ».

La contestation judiciaire de Wiring est entendue à la Cour du Banc de la Reine. Il demande à être exempté du serment.

Wirring dit qu’il espérait que la province ferait une exception pour lui étant donné que d’autres provinces, comme l’Ontario et la Colombie-Britannique, ont choisi de rendre le serment facultatif ou d’offrir un serment différent.

“L’inclusion est une responsabilité collective de la profession, de notre communauté et de la société en général. Mais malheureusement, la plupart du temps, ce fardeau incombe aux personnes racialisées”, a-t-il déclaré.

Bien que Wirring ait d’abord tenté de négocier avec la Law Society of Alberta, il dit qu’il s’est vite rendu compte que le serment était légiféré et qu’il devrait aborder la question avec le gouvernement provincial.

Un porte-parole de la province a refusé de commenter car l’affaire est devant les tribunaux.

La Law Society of Alberta a déclaré dans un communiqué que le problème relève de la province, car tout changement doit être légiféré.

Au tribunal jeudi, la Couronne a demandé la radiation ou le rejet de la demande, déclarant que la question avait été tranchée dans d’autres affaires.

L’avocat de Wirring, Avnish Nanda, a déclaré à CBC News qu’il trouvait frustrant que la province ne veuille pas faire d’exception.

“Il n’y a aucune volonté de la part du ministre ou du gouvernement albertain de reculer. Soit vous prêtez serment d’allégeance à la reine, soit vous ne pouvez pas pratiquer le droit en Alberta”, a déclaré Nanda.

Les mémoires de la défense du gouvernement devraient être déposés d’ici le 15 juillet, l’audience devant le tribunal après le 7 octobre.