Un étudiant en détention et l’isolement levé à la Lake Brantley High School après la découverte d’une arme sur le campus

En tant que parent et directeur d’école, je comprends la frustration et la peur, cependant, votre coopération nous aide à assurer la sécurité de notre campus et permet aux forces de l’ordre de sécuriser notre campus et d’assurer la sécurité de tous.

Bien que nous ne puissions pas partager de détails spécifiques en raison du fait que cet individu est mineur, nous pouvons confirmer qu’une arme non chargée a été trouvée et qu’une arrestation a été effectuée, des mesures disciplinaires appropriées ont été prises à ce moment-là.