Un étudiant en criminologie accusé de meurtre à l’Université de l’Idaho

Le père de Mme Goncalves, Steve Goncalves, qui avait à un moment donné qualifié la police de “lâches” pour ne pas avoir divulgué plus d’informations, a félicité la police dans une interview avec Fox News vendredi et a déclaré que c’était la première bonne nouvelle qu’il avait entendue depuis un certain temps. .

“Vous ne pouvez même pas sourire, quand vous avez cela au-dessus de votre tête”, a déclaré M. Goncalves. “Et on a l’impression qu’un peu de poids a été soulagé.”

Erin Staheli, qui vit à Moscou depuis environ trois ans et livre de la nourriture pour DoorDash, a déclaré qu’elle avait commencé à pleurer de soulagement lorsqu’elle a appris la nouvelle de l’arrestation du suspect. Elle a dit qu’elle et son petit ami, qui livre également de la nourriture pour DoorDash, avaient remarqué une augmentation des commandes dans les semaines qui ont suivi le crime, ce qui, selon elle, était dû au fait que les gens avaient peur de sortir.

“Ça a été vraiment effrayant”, a déclaré Mme Staheli. “Tout le monde est paniqué.”

Lors de la conférence de presse de vendredi, on a demandé au chef Fry si la communauté était en sécurité après tant de semaines de peur.

“Nous avons un individu en détention qui a commis ces crimes horribles, et je crois que notre communauté est en sécurité”, a-t-il déclaré. “Mais nous devons toujours être vigilants, non?”

Rachel Soleil signalé de Moscou, Idaho, et Pullman, Wash; Nicolas Bogel-Burroughs de New York; et Serge F.Kovaleski de New York. Le reportage a été fourni par David De KokNate Sanford, Campbell Robertson et Grive Glenn. Kirsten Noyes contribué à la recherche.