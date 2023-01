Un étudiant en crime a-t-il tenté de commettre le meurtre parfait en tuant brutalement des copains d’université ?

MONTRANT six colocataires universitaires se lançant dans l’une des grandes aventures de la vie, c’est une image entièrement américaine de la joie juvénile.

Vêtue d’un jean bleu, d’un haut court et d’un sourire vif, Kaylee Goncalves porte sur ses épaules sa meilleure amie gloussant Madison “Maddie” Mogen.

Suspect Bryan Kohberger — étudiant au doctorat en criminologie

Kaylee a posté cette photo sur Instagram et a écrit: “Une fille chanceuse d’être entourée de ces gens tous les jours”

Sur la droite se trouve Xana Kernodle, junior universitaire, avec le bras de son petit ami joueur de basket-ball Ethan Chapin drapé amoureusement autour d’elle.

Mais quelques heures seulement après que Kaylee a publié l’image sur Instagram – avec les mots “Une fille chanceuse d’être entourée de ces gens tous les jours” – les quatre ont été brutalement assassinées dans leur lit.

Et alors que le suspect Bryan Kohberger – un étudiant au doctorat en criminologie – a comparu devant le tribunal cette semaine, une question clé est posée.

Ces morts brutales et insensées n’étaient-elles rien de plus qu’une tentative de commettre le crime parfait ?

Le 13 novembre de l’année dernière, le tueur s’était glissé dans la maison des étudiants de la ville universitaire habituellement endormie de Moscou, dans l’Idaho, et avait frénétiquement poignardé les amis avec ce que les détectives disent être un grand couteau.

La sauvagerie des tueries était telle que du sang a été vu plus tard s’infiltrer à travers le mur extérieur.

Les deux autres jeunes femmes sur la photo – Dylan Mortensen à gauche et Bethany Funke à l’extrême droite – auraient dormi pendant le carnage dans la même propriété.

L’Amérique, qui n’est pas étrangère aux morts horribles, a été à la fois consternée et fascinée par un meurtre qui n’avait apparemment aucun suspect et semblait sans motif.

Les jours sont devenus des semaines, et alors que les flics et le FBI passaient au crible les preuves ADN et une avalanche de dénonciations, il n’y avait pas de percée claire.

Pendant ce temps, à neuf miles de l’autre côté de la frontière à Pullman, dans l’État de Washington, l’homme désormais accusé des meurtres poursuivait tranquillement ses études de troisième cycle en criminologie.

Gelé de choc

Si le suspect Kohberger, 28 ans, qui “croit qu’il sera disculpé”, est reconnu coupable des meurtres, il sera salué comme un travail de détective magistral.

Comme il avait un casier judiciaire vierge, les flics l’auraient retrouvé en analysant l’ADN de la scène du crime via un site Web de généalogie et en le faisant correspondre à un membre de la famille.

Ils ont ensuite volé des ordures laissées à l’extérieur de la maison familiale pour obtenir un match avec Kohberger.

Le jour des tueries avait commencé assez innocemment, avec un match de football universitaire créant son buzz habituel dans la ville.

Plus tard, les quatre victimes, toutes étudiantes à l’Université de l’Idaho, feraient la fête dans la ville avant de retourner dans la maison en bois qu’elles partageaient près du campus universitaire.

Amies d’enfance, Kaylee et Maddie, toutes deux âgées de 21 ans, ont passé leur soirée à environ un kilomètre et demi au Corner Club, un bar étudiant du centre-ville.

Ils sont rentrés chez eux vers 1h45 du matin et ont partagé un lit au troisième étage pendant que Kaylee téléphonait à un ex-petit ami.

La colocataire Xana était également sortie ce soir-là.

Elle et son petit ami Ethan, tous deux âgés de 20 ans, avaient participé à une fête dans une maison de fraternité.

Eux aussi revinrent au petit matin, se couchant dans la chambre de Xana au deuxième étage.

Ethan, qui n’habitait pas la maison, est resté.

Au rez-de-chaussée se trouvaient les survivants Bethany et Dylan, tous deux âgés de 19 ans.

Les enquêteurs ont déclaré plus tard que loin de dormir pendant le massacre, Dylan avait en fait vu le meurtrier.

Images de la caméra corporelle du suspect et de son père Crédit : AP

Vers 4 heures du matin, elle a été réveillée par un bruit à l’étage. Elle a entendu un de ses colocataires dire : « Il y a quelqu’un ici.

Elle sortit la tête de sa chambre mais ne vit rien. Peu de temps après, elle a entendu ce qui ressemblait à des pleurs et un homme a dit : « C’est bon, je vais t’aider.

Dylan a de nouveau regardé hors de sa chambre et a vu un homme en noir avec ce qui ressemblait à un masque de ski sur le nez et la bouche.

Gelée par le choc alors que le tueur passait devant elle et sortait par la porte arrière, elle s’est ensuite enfermée dans la chambre.

Il faudrait près de huit heures avant que l’un des colocataires survivants n’appelle les services d’urgence pour venir en aide à “une personne inconsciente”.

Aucune arme du crime n’a été retrouvée et rien n’indique que les victimes aient été agressées sexuellement.

Un coroner a déclaré plus tard que certains des morts avaient des blessures défensives, indiquant qu’ils avaient tenté de riposter.

Le père de Kaylee, Steve, a déclaré à propos de sa fille et de son amie Maddie: «Ils sont amis depuis la sixième année.

« Tous les jours, ils faisaient leurs devoirs ensemble, ils venaient ensemble chez nous, ils partageaient tout. Et à la fin, ils sont morts ensemble, dans la même chambre, dans le même lit.

Moscou, une communauté universitaire de 25 000 personnes située près de la frontière de l’Idaho avec l’État de Washington, est restée étrangement calme.

Ville rurale et conviviale, il n’y avait pas eu de meurtre depuis sept ans.

Bon nombre des 11 000 étudiants de l’Université de l’Idaho ont quitté la ville immédiatement après les meurtres.

D’autres résidents ont demandé des armes à feu ou du gaz poivré pour Noël.

Les serruriers faisaient un commerce rugissant, les entreprises fermaient tôt et peu osaient marcher seuls dans les rues après la tombée de la nuit.

Le département de police de Moscou, composé de 31 officiers, a rapidement reçu l’aide d’enquêteurs du FBI et de soldats de l’État.

Les flics ont été inondés de dénonciations du public, dont beaucoup se sont révélées fausses.

Alors que l’enquête semblait – du moins en public – progresser peu, des détectives amateurs sur Internet ont comblé le vide.

Alors que les flics et le FBI examinaient minutieusement les dénonciations et les preuves sur les lieux du crime, certains proches étaient frustrés par le manque apparent de progrès.

Le 28 novembre, le père de Kaylee, Steve, a déclaré qu’il se sentait “un peu vaincu” par le manque d’arrestations.

Il a déclaré à propos des agents des forces de l’ordre: “Je dois supposer et espérer que tout cela fait partie de leur plan et qu’ils ont compris cela.”

Puis, le 7 décembre, vint une percée.

La police a déclaré vouloir parler au conducteur d’une Hyundai Elantra blanche 2011-2013 qui avait été vue “dans les environs immédiats” de la maison au moment du meurtre.

Cependant, au fil des jours, l’enquête semblait toujours ne mener nulle part.

À la fin de son semestre en décembre, Bryan Kohberger, étudiant à l’Université de l’État de Washington, s’est préparé à rentrer chez lui pour Noël.

Le couple a été arrêté deux fois par des agents de la circulation Crédit : Département du shérif du comté de Hancock

Avec plus de 2 500 milles à parcourir pour atteindre la Pennsylvanie, son père Michael s’était envolé pour le rejoindre pour le voyage.

Après avoir chargé une Hyundai Elantra blanche, ils se sont lancés dans une longue randonnée.

Le 15 décembre, roulant à l’est d’Indianapolis avec Kohberger Jnr au volant, ils ont été arrêtés deux fois par des agents de la circulation, une fois pour excès de vitesse et une seconde fois, neuf minutes plus tard, pour talonnage.

Kohberger a été libéré avec un avertissement à chaque fois.

Les officiers impliqués ont déclaré qu’à l’époque ils n’avaient aucune information selon laquelle Bryan Kohberger était un suspect dans les meurtres de Moscou.

Des fleurs ont été déposées à l’université Crédit : Reuters

Des informations non confirmées aux États-Unis indiquent que les autorités suivaient le couple pendant leur voyage et que le FBI avait ordonné aux flics de les arrêter pour obtenir une vidéo du suspect.

Ils auraient désespérément voulu savoir s’il avait des égratignures ou des blessures aux mains.

Les Kohbergers ont poursuivi leur voyage transaméricain jusqu’à la maison familiale des montagnes Pocono en Pennsylvanie.

Puis, le 27 décembre, les enquêteurs ont pris des ordures devant leur domicile à Albrightsville et ont pu établir une correspondance avec Bryan Kohberger et l’ADN trouvé sur les lieux du crime.

Le 30 décembre, les forces de l’ordre ont finalement cru avoir suffisamment de preuves pour bondir.

Suite à l’arrestation de Kohberger pour quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et de cambriolage, son avocat Jason LaBar a déclaré que son accusé “est impatient d’être disculpé de ces accusations et attend avec impatience de résoudre ces questions le plus rapidement possible”.

Lorsque Kohberger s’est présenté au tribunal du comté de Monroe, en Pennsylvanie, il a été soutenu par son père, sa mère et sa sœur, qui le croient innocent.

Coupures sur son visage

Kohberger a accepté d’être extradé vers l’Idaho – et enchaîné et combinaison rouge, il a inversé son voyage à travers l’Amérique, cette fois sur un jet privé de la police.

La semaine dernière, la police a publié une mine de preuves qui, selon eux, impliquent l’étudiant dans le quadruple meurtre.

Ils affirment que l’ADN de Kohberger a été trouvé sur une gaine de couteau du Corps des Marines découverte sur le lit à côté du corps de Madison.

En parcourant des séquences vidéo de la région, les détectives ont repéré une Hyundai Elantra blanche passant trois fois devant la maison avant de s’y arrêter peu après 4 heures du matin.

Il est reparti 16 minutes plus tard « à grande vitesse ». Les caméras n’ont pas capté la plaque d’immatriculation de la voiture.

La scène de la mort des étudiants Crédit : Reuters

Les données du téléphone portable révéleraient que Kohberger avait traqué la maison des étudiants à 12 reprises avant les meurtres.

Au moment du meurtre, le FBI a déclaré que le téléphone de Kohberger était éteint.

Ils disent qu’il a repris vie à 4h48 du matin sur une route sortant de Moscou.

Et dans un détail effrayant, les enquêteurs disent que leur suspect était apparemment retourné dans les environs de la maison du meurtre environ cinq heures après les meurtres.

Il y serait retourné avant même que la police ne soit appelée.

Si Kohberger est coupable, alors pour un étudiant en criminologie, il semble avoir eu une approche enthousiaste des méthodes de détective modernes.

L’étudiant aux yeux morts a comparu jeudi devant un tribunal de Moscou avec de mystérieuses coupures au visage.

Il a renoncé à son droit à un procès rapide et comparaîtra à nouveau devant le tribunal le 26 juin.

Le père de Kaylee, Steve, a appelé à la peine de mort, qui dans l’Idaho est administrée par injection létale.

Le père en deuil a ajouté que l’homme accusé d’avoir tué sa fille était une “âme brisée” et un “être humain pitoyable” qui s’était “enfin fait prendre en train de courir”.