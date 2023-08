Un étudiant en commerce de Waterman obtient une bourse Renaissance – Shaw Local

SYCOMORE – Robyn Tice, résidente de Waterman, a récemment reçu la bourse Renaissance 2023, qui l’aidera à poursuivre ses études à la Southern New Hampshire University.

La bourse de 1 000 $ permettra à Tice d’obtenir un diplôme en administration des affaires, selon un communiqué de presse de la DeKalb County Community Foundation.

Le Fonds de bourses d’études Renaissance offre un soutien éducatif aux travailleurs qui poursuivent leurs études. Le fonds a été créé par l’éducatrice Yvonne Johnson en 2007. Johnson est décédé en mai.

Tice a travaillé comme enseignante, chef de bureau et assistante administrative au Children’s Learning Center. Elle a été invitée à rejoindre la National Society of Leadership and Success. Tice est un étudiant de la Southern New Hampshire University. Elle prévoit d’obtenir un diplôme en administration des affaires en décembre 2024. Tice prévoit également d’obtenir un diplôme en marketing.

Pour faire un don à n’importe quel fonds de la DeKalb County Community Foundation, visitez dekalbccf.org/donate ou envoyer par courrier à la DeKalb County Community Foundation, 475 DeKalb Ave., Sycamore.

Pour information, visitez dekalbccf.org/bourses.