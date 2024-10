Un étudiant en architecture développe un kit de modélisation structurelle et les vend désormais dans le monde entier

En tant qu’étudiant en architecture, Marcio Sequeira souhaitait mieux comprendre le comportement structurel. Cherchant une méthode plus pratique que les équations et les diagrammes ne peuvent fournir, Sequeira a commencé à construire des modèles structurels en utilisant des éléments reliés par magnétique. Il a commencé avec des chevilles en bois et a expérimenté des composants en plastique et en caoutchouc avant de s’installer sur des ressorts.

Après avoir obtenu son diplôme d’architecte en 2005, Sequeira a poursuivi une maîtrise en génie civil. Pour son projet de thèse en 2008, il a démontré la validation scientifique de son système de modélisation structurelle.

Sequeira a ensuite recherché des investisseurs, cherchant à produire en masse ses kits structurels à usage éducatif. N’ayant trouvé aucun preneur, en 2014, il a lancé avec succès son kit structurel Mola 1.

Aujourd’hui l’entreprise Sequiera, Molapropose plusieurs kits et les vend dans plus de 100 pays. Plus de 800 universités, dont le MIT et l’EPFL en Suisse, utilisent les Mola Kits pour enseigner à leurs étudiants ; environ 600 entreprises d’architecture et d’ingénierie les ont également achetées.

Voici leur dernier Kit, le Kit Mola 4qui a été récemment (avec succès) lancé sur Kick :

