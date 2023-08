Un étudiant emprisonné à Hong Kong perd sa tentative de réduction de peine pour incitation à la sécession dans une décision historique

HONG KONG (AP) – Un étudiant universitaire emprisonné à Hong Kong a perdu sa tentative de réduire sa peine de cinq ans pour incitation à la sécession dans une décision historique rendue mardi par le plus haut tribunal de la ville qui aura un impact considérable sur d’autres affaires portées sous un Loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin.

Lui Sai-yu a plaidé coupable d’avoir enfreint la vaste loi sur la sécurité en avril 2022 et a admis que le contenu d’une chaîne Telegram qu’il administrait incitait d’autres personnes à séparer Hong Kong de la Chine ou à modifier illégalement le statut juridique de la ville.

Mais son plaidoyer de culpabilité opportun ne lui a pas permis de réduire d’un tiers la durée de son emprisonnement – ​​comme dans de nombreux autres cas relevant du système de common law de la ville – car la loi sur la sécurité imposait des peines de prison minimales pour les infractions graves.

Lui est l’une des quelque 260 personnes arrêtées en vertu de la loi sur la sécurité alors que Pékin tentait d’écraser les dissidents à la suite des manifestations massives de 2019. La décision sur son appel devrait fixer la barre des condamnations dans d’autres affaires de sécurité nationale, y compris celles impliquant certains des dirigeants démocratiques les plus éminents de la ville qui ont également plaidé coupable.

Mardi, les juges de la Cour suprême ont rejeté à l’unanimité l’appel et ont décidé que la peine minimale de cinq ans pour ceux qui commettent des infractions graves, comme le prévoit la loi sur la sécurité, est obligatoire.

Ils ont indiqué dans un jugement écrit que l’appelant avait cherché à faire valoir que les trois conditions susceptibles de déclencher les avantages atténuants de l’article 33 de la loi sur la sûreté n’étaient pas exhaustives.

L’une des conditions posées par cet article est que les délinquants aient volontairement cessé de commettre l’infraction ou qu’ils aient volontairement et effectivement prévenu ses conséquences au cours de la procédure. Les deux autres conditions sont que les délinquants se rendent et donnent un récit véridique du crime ; et que les délinquants signalent les infractions commises par d’autres personnes avec leurs récits vérifiés ou fournissent des informations importantes qui aident à résoudre d’autres cas

Les juges ont statué que les trois conditions spécifiées à l’article 33 sont exhaustives et que l’article n’accepte pas les plaidoyers de culpabilité.

En le condamnant l’année dernière, un juge d’un tribunal inférieur avait initialement prévu d’emprisonner Lui pendant 44 mois après lui avoir accordé une réduction d’un tiers de sa peine en raison de son plaidoyer de culpabilité. Mais elle a modifié la peine après que l’accusation eut fait valoir que le crime commis par Lui était de nature grave et que la peine minimale devrait donc être de cinq ans.

Lui a fait appel de la décision mais a perdu.

Lui n’était pas un militant pro-démocratie de premier plan dans la ville. Il était la quatrième personne emprisonnée en vertu de la vaste loi sur la sécurité. Il étudiait le génie civil lorsqu’il a été arrêté pour la première fois en septembre 2020.

Selon un précédent jugement, sa chaîne Telegram diffusait des messages contenant les slogans populaires souvent scandés par les manifestants du mouvement de 2019 qui a secoué la ville pendant des mois.

Les protestations se sont estompées avec les arrestations et les exils de militants pour la démocratie, la pandémie de COVID-19 et la loi sur la sécurité.

Les critiques disent que les libertés promises à l’ancienne colonie britannique lors de son retour à la domination chinoise en 1997 ont considérablement diminué après la promulgation de la loi. Mais le gouvernement de Hong Kong l’a félicité pour avoir ramené la stabilité dans la ville.

Kanis Leung, Associated Press