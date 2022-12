Un étudiant écossais cherche désespérément à sauver la vue alors qu’il craint que la maladie ne le rende aveugle d’ici Noël

UN ÉTUDIANT craint de devenir aveugle d’ici Noël après avoir reçu un diagnostic de maladie oculaire rare.

Jack Finnie, 20 ans, a déclaré qu’il savait que quelque chose n’allait vraiment pas lorsque sa vue s’est rapidement détériorée et qu’il a commencé à marcher dans les murs.

L’étudiant Jack Binnie craint de devenir aveugle à Noël après avoir reçu un diagnostic de maladie rare Crédit : Newsline

Jack Binnie s’inquiète de ce qui se passera ensuite avec sa vue Crédit : Newsline

Jack Binnie avec ses parents Lee et Pauline, qui l’aident à collecter des fonds pour le traitement à Berlin Crédit : Newsline

Il est entendu qu’il a déjà perdu 70% de sa vision en six semaines en raison de la maladie agressive.

Jack et sa famille, de Kintore, Aberdeenshire, affirment qu’on leur a dit qu’il n’y avait aucun remède et aucun traitement disponible auprès du NHS.

Mais ils ont maintenant lancé une quête de collecte de fonds pour trouver l’argent nécessaire pour envoyer Jack dans une clinique à Berlin pour une procédure pionnière.

Son père, un ex-soldat, Lee, 52 ans, a déclaré : « Nous craignons qu’il ne devienne aveugle d’ici Noël.

«Je suis une personne assez forte, mais quand j’ai appris la nouvelle, j’étais une épave en larmes. J’avais l’impression d’avoir été percuté par un camion.

“C’est mon plus jeune fils et pour moi, il sera toujours mon bébé. Nous n’allons pas simplement nous mettre en veille et le laisser devenir aveugle.

Jack a ajouté : « C’est un peu effrayant. Les gens n’arrêtent pas de me dire que ce sont les gens les plus forts qui ont les plus grandes batailles.

« Je ne me sens pas aussi fort que tout le monde semble le penser. Mais avoir l’espoir d’un traitement me permet de continuer.

Jack, qui étudie le droit à l’Université Robert Gordon d’Aberdeen, a remarqué des formes étranges et des éclairs dans ses yeux plus tôt dans l’année.

Il l’a ignoré jusqu’à ce qu’il passe des lunettes aux lentilles de contact en octobre et a été frappé par des maux de tête atroces.

On prétend que des polypes ont été découverts par son opticien à l’arrière de ses rétines.

Et une batterie de tests à l’Aberdeen Royal Infirmary lui a valu un diagnostic de rétinite pigmentaire.

On pense que la maladie incurable ne touche qu’une personne sur 4000 au Royaume-Uni.

L’ingénieur Lee a déclaré: «Il existe 12 types de condition et celle de Jack est la plus agressive.

“Il a perdu toute sa vision périphérique et ne peut rien voir du tout dans le noir.”

Jack et sa famille ont trouvé des experts à Berlin qui effectueront un traitement de choc par fibre optique sur ses yeux.

Au cours de deux semaines, on espère qu’il pourra restaurer la majorité de ce qu’il a perdu.

Jack et sa famille ont lancé une collecte de fonds car cela coûtera environ 20 000 £.

Jack a raconté comment sa maladie rare efface sa vue mais s’aggrave ensuite parce que son cerveau essaie de donner un sens à ce qu’il voit.

Il a déclaré : « C’est comme une mauvaise version de Photoshop. Je bute beaucoup sur les choses.

“Parce que ma vue va assez vite, je dois me promener et utiliser le toucher pour trouver des interrupteurs d’éclairage.

« Je suis frustré, mais j’essaie de voir les aspects positifs. Et faire des blagues sur ce qui m’arrive aide vraiment.

« J’ai une bonne famille et une équipe de collecte de fonds autour de moi. Ils me font traverser tout ça.

Jack a le soutien de son père et de sa mère Pauline, 54 ans, ainsi que de ses frères et sœurs aînés Gemma, 29 ans, et Lee, 25 ans.

Ses parents ont contacté les experts à Berlin et leur plan est de voler la semaine prochaine et de commencer le traitement.

Leur rêve est que la vue de Jack soit sauvée et qu’il puisse voir Noël et son anniversaire plus tard en décembre.

Lee a déclaré : « Le traitement est notre seul espoir. C’est ça ou rien.

« Si cela sauve la vue de Jack, ce serait vraiment le cadeau de Noël ultime. Rien d’autre ne s’en approcherait.

Jack cherche désespérément à attirer l’attention sur son sort pour empêcher que cela n’arrive aux autres.

Il a ajouté: « Payez toujours pour ce test oculaire supplémentaire chez les opticiens. Cela a fait une grande différence dans mon cas et m’a aidé à diagnostiquer plus rapidement.

“Les gens hésitent parce que c’est 10 £, mais votre santé et votre vue n’ont pas de prix.”

Une porte-parole du NHS Grampian a déclaré: “Nous sommes désolés d’apprendre que M. Binnie et sa famille sont mécontents des soins qu’ils ont reçus.

«L’équipe clinique serait ravie d’avoir l’occasion d’en discuter davantage avec eux et encouragerait M. Binnie à prendre contact directement.

“Tous les patients sont encouragés à poser des questions sur leur diagnostic et leur traitement, et nous ferons toujours de notre mieux pour répondre à ces questions dans leur intégralité.”

Les dons à la campagne de Jack peuvent être faits ici