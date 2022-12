Un étudiant du Nouveau-Mexique accusé d’avoir tué par balle

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Un étudiant de l’Université du Nouveau-Mexique a été inculpé pour la fusillade mortelle du mois dernier sur le campus qui impliquait un basketteur dans une école rivale.

Les procureurs du comté de Bernalillo ont déclaré qu’Eli-sha Upshaw, 19 ans, avait été arrêté vendredi, soupçonné de deux chefs de coups et blessures aggravés, de complot et de falsification de preuves.

Ils ont déclaré qu’Upshaw aurait aidé à attirer l’attaquant Mike Peake de l’Université d’État du Nouveau-Mexique sur le campus d’Albuquerque de l’UNM le 19 novembre avant un match de basket-ball prévu entre les deux écoles et l’aurait attaqué avec une batte de baseball.

Cela a conduit à une fusillade entre Peake et Brandon Travis, étudiant de l’UNM âgé de 19 ans, décédé sur les lieux.

Les procureurs ont déclaré qu’Upshaw avait tenté de cacher et de détruire des preuves et qu’il était emprisonné sans caution en attendant une audience lundi.

Il n’était pas clair dimanche si Upshaw avait encore un avocat qui pouvait parler en son nom.

La police de l’État du Nouveau-Mexique pense qu’Upshaw a conspiré avec Travis et au moins deux autres étudiants de l’UNM – dont une jeune fille de 17 ans – pour attirer Peake sur le campus et l’agresser.

Ils ont dit que Travis cherchait à se venger après avoir été battu dans une bagarre impliquant Peake et d’autres hommes lors du match de football du 15 octobre à Las Cruces entre les deux écoles.

La police d’État a déclaré que l’arme que Peake possédait était légale, mais l’arme utilisée par Travis a été volée en juin dans le camion d’un homme à Clovis.

Peake, 21 ans, a subi une blessure à la jambe lors de la fusillade qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.

Il n’a pas été accusé de la mort de Travis, mais a été suspendu indéfiniment de l’équipe de basket-ball des Aggies.

Les procureurs du comté et les enquêteurs indépendants engagés par le NMSU examinent maintenant les actions et l’implication des joueurs, des entraîneurs et des autres membres du personnel de l’université en relation avec l’incident.

