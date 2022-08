Un étudiant du NIU a été signalé pour la première fois dans le comté de DeKalb, un cas de monkeypox, confirme l’université – Shaw Local

DeKALB – Les responsables de la Northern Illinois University ont confirmé vendredi que le premier cas de monkeypox du comté de DeKalb signalé jeudi concernait un étudiant du NIU qui n’avait pas suivi de cours en personne, selon un communiqué de l’université.

Le département de la santé du comté de DeKalb a annoncé jeudi que le premier cas local confirmé de monkeypox avait été identifié chez un résident du comté de DeKalb, qui, selon les responsables de la santé, était en isolement et en convalescence. Ceux qui avaient été considérés comme des contacts étroits avaient été informés par les autorités sanitaires.

Dans un e-mail du 26 août, des responsables du NIU ont confirmé que le cas avait été retracé jusqu’à l’université.

La présidente de la NIU, Lisa Freeman, a abordé la question dans une lettre datée du 25 août aux étudiants, professeurs et personnel de l’université, selon une lettre obtenue par le Daily Chronicle. Freeman a écrit qu’un étudiant a été testé positif pour le virus et est maintenant isolé et reçoit des soins du NIU et des prestataires de soins de santé pour soutenir un rétablissement complet.

“L’étudiant a eu un minimum de contacts avec les membres de la communauté et n’a pas suivi de cours en personne”, indique la lettre. «Le département de la santé du comté de DeKalb (DCHD) a lancé la recherche des contacts avec des contacts étroits, qui sont chargés de surveiller les symptômes au cours des 21 prochains jours.»

Selon un article publié vendredi sur les réseaux sociaux, le département de la santé n’offre pas de vaccins contre la variole du singe à tout le monde pour le moment. Seuls ceux qui ont été identifiés comme un contact étroit avec un cas positif confirmé seront éligibles pour un vaccin, indique le message. Toute personne présentant une éruption cutanée, des plaies ou d’autres symptômes nouveaux ou inexpliqués associés au monkeypox est encouragée à contacter son fournisseur de soins de santé ou un médecin, ont déclaré les responsables de la santé.

Les responsables du NIU et du Kishwaukee College se disent prêts

À la suite du premier cas confirmé de monkeypox du comté de DeKalb signalé jeudi, les collèges et universités de la région prennent des mesures pour maintenir les étudiants et le personnel en bonne santé.

Les représentants du NIU à DeKalb et du Kishwaukee College à Malte affirment que la santé et la sécurité sont au premier plan.

Lisa Gonzalez, administratrice de la santé publique du département de la santé du comté de DeKalb, a déclaré qu’elle avait eu des conversations avec des responsables des deux écoles sur la planification d’une réponse à une éventuelle épidémie de monkeypox si elle se produisait sur le campus.

“Je pense que nous avons développé des relations encore plus solides avec ces institutions via notre [COVID-19] réponse, alors maintenant il y a une communication régulière, une communication continue avec ces institutions », a déclaré Gonzalez. “Il y en avait avant et entrer dans la variole du singe, ça n’a vraiment pas changé. …Nous parlons avec eux de leur planification, mais nous leur fournissons également les informations que nous obtenons de l’IDPH [Illinois Department of Public Health]. Nous leur renvoyons cela par le biais de communications régulières. »

Le NIU avait mis au point un plan de réponse au monkeypox avant que le département de la santé du comté de DeKalb n’annonce son premier cas confirmé.

Matt Streb, chef de cabinet du NIU, a déclaré que l’université se sent prête à toute épidémie de monkeypox si elle se produit sur le campus.

“Ils prendraient les devants sur un cas de monkeypox”, a déclaré Streb. “Nous avons un plan prêt à être mis en place.”

Les responsables du Kishwaukee College ont publié une déclaration concernant les problèmes de monkeypox.

“La santé et la sécurité de la communauté de notre campus sont une priorité absolue”, indique le communiqué. «Le Kishwaukee College continue de surveiller et de suivre les directives de santé et de sécurité du CDC et des services de santé locaux pour les problèmes de santé publique, y compris COVID-19 et Monkeypox.»

Le collège a refusé de commenter davantage son plan de réponse au monkeypox.

Symptômes à surveiller

Le monkeypox est un virus couramment transmis par contact physique intime, contact étroit peau à peau, partage d’objets, de tissus et de matériaux, ou par morsure ou griffure par un animal infecté.

Les personnes doivent surveiller l’apparition d’une éruption cutanée pouvant se situer sur ou près des organes génitaux ou de l’anus, ou pouvant se trouver sur d’autres zones telles que les mains, les pieds, le jeûne, la poitrine ou la bouche, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

L’éruption passera par plusieurs étapes, y compris des croûtes, avant de guérir, et peut initialement ressembler à des boutons ou des cloques, et être douloureuse ou provoquer des démangeaisons. D’autres symptômes peuvent inclure de la fièvre, des frissons, des ganglions lymphatiques enflés, de l’épuisement, des douleurs musculaires ou des maux de dos, des maux de tête, des symptômes respiratoires tels qu’un mal de gorge, une toux ou une congestion nasale.

Certaines personnes peuvent ressentir tous les symptômes ou seulement quelques-uns, et varier selon l’ordre des symptômes et des éruptions cutanées, ou développer une éruption cutanée en premier. Le CDC indique que les symptômes commencent généralement dans les trois semaines suivant l’exposition, une éruption cutanée apparaissant dans les quatre jours suivant les symptômes pseudo-grippaux. La maladie dure généralement de deux à quatre semaines.

Gonzalez a déclaré que se laver les mains, éviter tout contact avec des objets qu’une personne infectée a utilisés et s’isoler sont des moyens de se protéger.

Le département de la santé prévoit de mener une enquête sur les cas et de rechercher les contacts pour le monkeypox en interne plutôt que de laisser les écoles s’en occuper, ont déclaré des responsables.

Si quelqu’un présente des symptômes, les responsables de la santé conseillent de se faire tester et de s’isoler jusqu’à ce que les résultats soient reçus et que toutes les éruptions cutanées et les croûtes aient guéri. Les tests ne sont effectués que par l’intermédiaire d’un fournisseur de soins de santé, selon le CDC, et consistent généralement en un prélèvement de la lésion ou des éruptions cutanées. L’écouvillon est ensuite envoyé à un laboratoire pour des tests, avec des résultats attendus dans quelques jours.

Le CDC demande à ceux qui attendent les résultats des tests de prendre des précautions jusqu’à ce qu’une confirmation soit connue.

Mais si l’un d’entre eux est négatif, il lui est demandé de s’isoler pendant environ deux à quatre semaines, puis d’être autorisé par son médecin.

Les étudiants sont tenus d’informer les responsables de l’école s’ils ont un test ou sont en attente de résultats. Les employés dont le test est positif doivent s’isoler à la maison et prévoir de travailler à distance.

Streb a déclaré que NIU entretient d’excellentes relations de travail avec le département de la santé du comté de DeKalb.

“Nous sommes en contact avec notre service de santé sur une base régulière”, a déclaré Streb. « Nous avons eu plusieurs réunions avec eux. Nous les avons rencontrés tout au long de la pandémie, mais plus particulièrement à propos du monkeypox. Nous avons donc un excellent partenaire avec notre service de santé local.

Gonzalez a souligné que la préparation est depuis longtemps la clé de la promotion de la santé publique.

“Nous évaluons en permanence nos plans, nos politiques et nos procédures, et abordons les actions correctives qui sont identifiées au cours d’une période de réponse”, a déclaré Gonzalez.